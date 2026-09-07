Οι ασθενείς με υπέρταση είναι πιο πρόθυμοι να πάρουν χάπια, παρά να αλλάξουν συνήθειες

Τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμα να ακολουθήσουν τη φαρμακευτική αγωγή και λιγότερο να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους – Πού «κολλάει» η προσπάθεια