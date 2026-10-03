Γονιδιακή θεραπεία: Απαλλάσσει 9 στους 10 ασθενείς με θαλασσαιμία από τις μεταγγίσεις - Δεν είναι ακόμα προσβάσιμη στην Ελλάδα

Δύο Έλληνες ασθενείς παραμένουν χωρίς μεταγγίσεις οκτώ χρόνια μετά τη θεραπεία – Το κόστος φτάνει τα 2,2 εκατ. ευρώ ανά ασθενή