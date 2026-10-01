Μetropolitan General: Προσφορές ελέγχου μαστού για τον Οκτώβριο
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Μetropolitan General: Προσφορές ελέγχου μαστού για τον Οκτώβριο

Το θεραπευτήριο Metropolitan General με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού, παρέχει

Μetropolitan General: Προσφορές ελέγχου μαστού για τον Οκτώβριο
Ψηφιακή μαστογραφία, υπέρηχο μαστών και κλινική εξέταση στην προνομιακή τιμή των 60€

Τομοσύνθεση και κλινική εξέταση στην προνομιακή τιμή των 70€

Τομοσύνθεση, υπέρηχο μαστών και κλινική εξέταση στην προνομιακή τιμή των 80€

Oι ενδιαφερόμενες μπορούν να καλέσουν για προγραμματισμό ραντεβού στο 210 6502875-76 από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026. H προσφορά ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων (100 γυναίκες άνω των 40 ετών) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στο Kέντρο Μαστού του Metropolitan General δίνεται έμφαση στην πρώιμη διάγνωση και παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν σε μία μόνο επίσκεψη πλήρης απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα μαστού, ελαστογραφία, ψηφιακή μαστογραφία, τομοσύνθεση), κλινική εξέταση και αξιολόγηση των απεικονιστικών εξετάσεων από χειρουργό μαστού, και αν χρειαστεί, ταυτοποίηση τυχόν βλάβης.

Επιπλέον το Κέντρο διαθέτει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, όπως το κορυφαίο παγκοσμίως μαστογραφικό σύστημα Mammomat B. brilliant της Siemens Healthineers, που εξασφαλίζει την πλέον έγκυρη και ταχεία διάγνωση.

Το Metropolitan General είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πλήρως εξοπλισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, μέλος του Hellenic Healthcare Group. Διαθέτει 234 κλίνες, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) δυναμικότητας 10 κλινών, 13 πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ειδικοτήτων και Διαγνωστικά και Απεικονιστικά Εργαστήρια, με διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας.

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