Ποιος ξηρός καρπός είναι ελιξίριο υγείας και προφυλάσσει από υπέρταση και σάκχαρο
Συνιστάται να καταναλώνετε σε καθημερινή βάση
Σε περίπου δύο χούφτες αμύγδαλα κρύβεται το μυστικό καλύτερης υγείας για τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, σύμφωνα με ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον. Συγκεκριμένα, σχεδόν 45 αμύγδαλα ημερησίως βελτίωσαν βασικούς δείκτες υγείας, όπως την καρδιομεταβολική και εντερική υγεία.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nutrition Research, θεωρείται σημαντική επειδή σχεδόν το 40% του ενήλικου πληθυσμού των ΗΠΑ εκτιμάται ότι πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο, ένα συνδυασμό παθήσεων που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και διαβήτη τύπου 2. Το μεταβολικό σύνδρομο έχει επίσης πρόσφατα συνδεθεί με τη γνωστική δυσλειτουργία και την άνοια. Οι ασθενείς θεωρείται ότι έχουν μεταβολικό σύνδρομο εάν έχουν τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα: κοιλιακή παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλό σάκχαρο στο αίμα, χαμηλά επίπεδα «καλής» χοληστερόλης και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων.
«Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο και διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από στεφανιαία νόσο σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αυτή την πάθηση. Η κακή διατροφή και η αδράνεια συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μεταβολικού συνδρόμου, ενώ η υγεία του εντέρου και η χρόνια φλεγμονή μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο», δήλωσε η Δρ. Emily Ho, διευθύντρια του Ινστιτούτου Linus Pauling, που ανήκει στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο και διεξήγαγε τη μελέτη.
Η Δρ. Ho και η Δρ. Laura Beaver, επιστημονική συνεργάτιδα στο Oregon State College of Health, σχεδίασαν μια κλινική δοκιμή 12 εβδομάδων, στην οποία συμμετείχαν δύο ομάδες ατόμων ηλικίας 35-60 ετών με μεταβολικό σύνδρομο. Η μία ομάδα έτρωγε αμύγδαλα αξίας 320 θερμίδων κάθε μέρα. Η άλλη κατανάλωνε κράκερς με την ίδια θερμιδική αξία, αλλά χωρίς πολλά από τα υγιεινά λίπη, τις πρωτεΐνες και τα μικροθρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα αμύγδαλα.
Στις 4 και 12 εβδομάδες από το σημείο έναρξης, τα δείγματα αίματος όσων έτρωγαν αμύγδαλα έδειξαν, όπως αναμενόταν, σημαντική αύξηση της βιταμίνης Ε, μιας αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους ένωσης που βρίσκεται στα αμύγδαλα. Μόλις 28 γραμμάρια αμύγδαλα περιέχει το 50% της ημερήσιας πρόσληψης της βιταμίνης Ε – η υψηλότερη ποσότητα που βρέθηκε σε μία μερίδα οποιουδήποτε ξηρού καρπού. Η βιταμίνη Ε είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία πολλών οργάνων, νεύρων και μυών, ενώ μπορεί να μειώσει και την πήξη του αίματος.
Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης αλλαγές σε άλλους σημαντικούς βιοδείκτες υγείας μεταξύ των ατόμων της ομάδας που κατανάλωνε τα αμύγδαλα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ολικής χοληστερόλης, της LDL χοληστερόλης (που συχνά αναφέρεται ως «κακή» χοληστερόλη) και της περιφέρειας της μέσης. Το σνακ αμυγδάλου φάνηκε επίσης να βοηθά στον περιορισμό της φλεγμονής του εντέρου, δείκτης εντερικής υγείας.
«Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι τα αμύγδαλα θα μπορούσαν να ωφελήσουν την υγεία του εντέρου», δήλωσε η Δρ. Beaver. «Εκτός από τη βιταμίνη Ε, τα αμύγδαλα έχουν πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες, πολυφαινόλες, βιοτίνη, χαλκό, κάλιο και μαγνήσιο. Η πλήρης αξιολόγηση του διατροφικού αντίκτυπου των αμυγδάλων βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά οι αλλαγές στα επίπεδα χοληστερόλης που είδαμε υποδηλώνουν ότι συνέβη μια μεταβολική αλλαγή σε άτομα που κατανάλωναν καθημερινά αμύγδαλα» συμπλήρωσε.
«Αν δεν υπάρχει ανησυχία για αλλεργίες στους ξηρούς καρπούς, είναι εύκολο να συστήσουμε μια ή δύο χούφτες αμύγδαλα ως υγιεινό σνακ, ειδικά για άτομα που ανησυχούν για τον κίνδυνο μεταβολικών ασθενειών», κατέληξε η Δρ. Ho.
Πηγή: ygeiamou.gr
Αμύγδαλα ή κράκερ;
Τα πολύτιμα συστατικά
Πηγή: ygeiamou.gr
