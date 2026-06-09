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Ουρολοιμώξεις, μυκητιάσεις, κολπίτιδες: Πώς αντιμετωπίζονται οι 3 πιο συχνές καλοκαιρινές λοιμώξεις
Ουρολοιμώξεις, μυκητιάσεις, κολπίτιδες: Πώς αντιμετωπίζονται οι 3 πιο συχνές καλοκαιρινές λοιμώξεις
Οι λοιμώξεις όπως οι ουρολοιμώξεις, οι κολπίτιδες και οι μυκητιάσεις είναι όλο και πιο συχνές τους καλοκαιρινούς μήνες. Για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό και πώς προστατευόμαστε;
Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη χαλάρωση, τη θάλασσα και τις διακοπές. Ωστόσο, για πολλές γυναίκες συνοδεύεται και από αυξημένες ενοχλήσεις στην ουρογεννητική περιοχή. Οι ουρολοιμώξεις, οι κολπίτιδες και οι μυκητιάσεις εμφανίζουν σαφή έξαρση τους θερμούς μήνες, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι πίσω από αυτό το φαινόμενο και πώς μπορούμε να προστατευτούμε αποτελεσματικά;
Ενας από τους κύριους λόγους που αυξάνονται οι λοιμώξεις τους θερινούς μήνες είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβολές του μικροπεριβάλλοντός της, και το καλοκαίρι διαταράσσεται πιο εύκολα η φυσιολογική ισορροπία της κολπικής χλωρίδας.
Η υγρασία και η θερμότητα παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Η παραμονή με βρεγμένο μαγιό για πολλές ώρες ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων, κυρίως Candida. Το ίδιο ισχύει και για τα στενά ή συνθετικά ρούχα, που δεν επιτρέπουν στο δέρμα να «αναπνεύσει».
Τα συχνά μπάνια σε θάλασσα και πισίνα, αν και ευχάριστα, επηρεάζουν τη φυσιολογική ισορροπία της κολπικής χλωρίδας. Το θαλασσινό νερό, αν και καθαρό, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό όταν παραμένει στην περιοχή. Από την άλλη, το χλώριο της πισίνας αλλοιώνει το pH του κόλπου, καταστρέφοντας τα «καλά» βακτήρια που τον προστατεύουν.
Η αφυδάτωση αποτελεί έναν ακόμη αφανή παράγοντα κινδύνου. Το καλοκαίρι πίνουμε συχνά λιγότερο νερό από όσο χρειαζόμαστε. Η μειωμένη πρόσληψη υγρών οδηγεί σε πιο συμπυκνωμένα ούρα και λιγότερο συχνή ούρηση, γεγονός που διευκολύνει τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων στο ουροποιητικό σύστημα.
Επίσης κατά τη διάρκεια των διακοπών αυξάνεται συχνά η σεξουαλική δραστηριότητα, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση ουρολοιμώξεων, ιδιαίτερα σε γυναίκες με προδιάθεση. Επιπρόσθετα στις διακοπές συνήθως αλλάζει και η ρουτίνα υγιεινής. Τα ταξίδια και η αλλαγή καθημερινότητας ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνήθειες προσωπικής υγιεινής, είτε προς την κατεύθυνση της ανεπαρκούς καθαριότητας είτε της υπερβολικής χρήσης προϊόντων.
Ουρολοιμώξεις: Εμφανίζονται με συμπτώματα όπως τσούξιμο κατά την ούρηση, συχνουρία, επιτακτική ανάγκη για ούρηση και αίσθημα βάρους χαμηλά στην κοιλιά. Συχνότερος υπεύθυνος μικροοργανισμός είναι το Escherichia coli.
Μυκητιάσεις (καντιντίαση): Χαρακτηρίζονται από έντονο κνησμό, λευκωπές εκκρίσεις και ερεθισμό. Οι μυκητιάσεις ευνοούνται ιδιαίτερα από την υγρασία και τη θερμότητα.
Βακτηριακή κολπίτιδα: Προκαλεί δύσοσμες εκκρίσεις (συχνά με οσμή «ψαριού») και οφείλεται σε διαταραχή της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου.
Η πρόληψη είναι το κλειδί για την αποφυγή αυτών των ενοχλήσεων. Μερικά απλά αλλά σημαντικά μέτρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.
Αλλάζουμε άμεσα το βρεγμένο μαγιό. Η παραμονή με υγρό μαγιό δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη μικροβίων. Καλό είναι να έχουμε πάντα ένα στεγνό μαζί μας.
Επιλέγουμε βαμβακερά εσώρουχα. Τα φυσικά υλικά επιτρέπουν καλύτερο αερισμό της περιοχής και μειώνουν την υγρασία.
Ενας από τους κύριους λόγους που αυξάνονται οι λοιμώξεις τους θερινούς μήνες είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβολές του μικροπεριβάλλοντός της, και το καλοκαίρι διαταράσσεται πιο εύκολα η φυσιολογική ισορροπία της κολπικής χλωρίδας.
Η υγρασία και η θερμότητα παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Η παραμονή με βρεγμένο μαγιό για πολλές ώρες ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων, κυρίως Candida. Το ίδιο ισχύει και για τα στενά ή συνθετικά ρούχα, που δεν επιτρέπουν στο δέρμα να «αναπνεύσει».
Τα συχνά μπάνια σε θάλασσα και πισίνα, αν και ευχάριστα, επηρεάζουν τη φυσιολογική ισορροπία της κολπικής χλωρίδας. Το θαλασσινό νερό, αν και καθαρό, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό όταν παραμένει στην περιοχή. Από την άλλη, το χλώριο της πισίνας αλλοιώνει το pH του κόλπου, καταστρέφοντας τα «καλά» βακτήρια που τον προστατεύουν.
Η αφυδάτωση αποτελεί έναν ακόμη αφανή παράγοντα κινδύνου. Το καλοκαίρι πίνουμε συχνά λιγότερο νερό από όσο χρειαζόμαστε. Η μειωμένη πρόσληψη υγρών οδηγεί σε πιο συμπυκνωμένα ούρα και λιγότερο συχνή ούρηση, γεγονός που διευκολύνει τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων στο ουροποιητικό σύστημα.
Επίσης κατά τη διάρκεια των διακοπών αυξάνεται συχνά η σεξουαλική δραστηριότητα, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση ουρολοιμώξεων, ιδιαίτερα σε γυναίκες με προδιάθεση. Επιπρόσθετα στις διακοπές συνήθως αλλάζει και η ρουτίνα υγιεινής. Τα ταξίδια και η αλλαγή καθημερινότητας ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνήθειες προσωπικής υγιεινής, είτε προς την κατεύθυνση της ανεπαρκούς καθαριότητας είτε της υπερβολικής χρήσης προϊόντων.
Ουρολοιμώξεις: Εμφανίζονται με συμπτώματα όπως τσούξιμο κατά την ούρηση, συχνουρία, επιτακτική ανάγκη για ούρηση και αίσθημα βάρους χαμηλά στην κοιλιά. Συχνότερος υπεύθυνος μικροοργανισμός είναι το Escherichia coli.
Οι 3 πιο συχνές καλοκαιρινές ενοχλήσεις
Μυκητιάσεις (καντιντίαση): Χαρακτηρίζονται από έντονο κνησμό, λευκωπές εκκρίσεις και ερεθισμό. Οι μυκητιάσεις ευνοούνται ιδιαίτερα από την υγρασία και τη θερμότητα.
Βακτηριακή κολπίτιδα: Προκαλεί δύσοσμες εκκρίσεις (συχνά με οσμή «ψαριού») και οφείλεται σε διαταραχή της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου.
Η πρόληψη είναι το κλειδί για την αποφυγή αυτών των ενοχλήσεων. Μερικά απλά αλλά σημαντικά μέτρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.
Πώς μπορούμε να προστατευτούμε
Αλλάζουμε άμεσα το βρεγμένο μαγιό. Η παραμονή με υγρό μαγιό δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη μικροβίων. Καλό είναι να έχουμε πάντα ένα στεγνό μαζί μας.
Επιλέγουμε βαμβακερά εσώρουχα. Τα φυσικά υλικά επιτρέπουν καλύτερο αερισμό της περιοχής και μειώνουν την υγρασία.
Αποφεύγουμε τα στενά ρούχα. Τα πολύ εφαρμοστά παντελόνια και σορτς αυξάνουν τη θερμοκρασία και την υγρασία στην περιοχή.
Επαρκής ενυδάτωση. Η κατανάλωση άφθονου νερού βοηθά στη συχνή ούρηση και «καθαρίζει» το ουροποιητικό σύστημα.
Ούρηση μετά τη σεξουαλική επαφή. Ενα απλό αλλά πολύ αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη ουρολοιμώξεων.
Σωστή υγιεινή, χωρίς υπερβολές. Η καθημερινή καθαριότητα με ήπια προϊόντα είναι σημαντική, αλλά η υπερβολική χρήση αντισηπτικών ή ενδοκολπικών πλύσεων μπορεί να διαταράξει την ισορροπία της χλωρίδας.
Προσοχή στις πισίνες. Μετά το μπάνιο σε πισίνα, συνιστάται άμεσο ντους και αλλαγή ρούχων.
Χρήση προβιοτικών (όπου ενδείκνυται). Σε γυναίκες με συχνές υποτροπές, τα προβιοτικά μπορεί να βοηθήσουν στη διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας.
Παρότι πολλές γυναίκες αναγνωρίζουν τα συμπτώματα και καταφεύγουν σε αυτοθεραπεία, αυτό δεν είναι πάντα ασφαλές. Είναι σημαντικό να συμβουλευτούμε ειδικό όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ή επιμένουν, όταν υπάρχουν συχνές υποτροπές, πόνος στην κοιλιά ή πυρετός, αλλά και αμφιβολία για τη διάγνωση. Η σωστή διάγνωση είναι απαραίτητη, καθώς διαφορετικές καταστάσεις απαιτούν διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.
Καλό είναι να θυμόμαστε ότι το καλοκαίρι, παρά την ανεμελιά που το χαρακτηρίζει, συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο για ουρολοιμώξεις, κολπίτιδες και μυκητιάσεις. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, σε συνδυασμό με αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση αυτών των ενοχλήσεων. Η καλή ενημέρωση, η τήρηση απλών κανόνων υγιεινής και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής μπορούν να προλάβουν δυσάρεστες καταστάσεις και να διασφαλίσουν ότι οι καλοκαιρινές μας στιγμές θα παραμείνουν ξέγνοιαστες και απολαυστικές.
Πηγή: ygeiamou.gr
Επαρκής ενυδάτωση. Η κατανάλωση άφθονου νερού βοηθά στη συχνή ούρηση και «καθαρίζει» το ουροποιητικό σύστημα.
Ούρηση μετά τη σεξουαλική επαφή. Ενα απλό αλλά πολύ αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη ουρολοιμώξεων.
Σωστή υγιεινή, χωρίς υπερβολές. Η καθημερινή καθαριότητα με ήπια προϊόντα είναι σημαντική, αλλά η υπερβολική χρήση αντισηπτικών ή ενδοκολπικών πλύσεων μπορεί να διαταράξει την ισορροπία της χλωρίδας.
Προσοχή στις πισίνες. Μετά το μπάνιο σε πισίνα, συνιστάται άμεσο ντους και αλλαγή ρούχων.
Χρήση προβιοτικών (όπου ενδείκνυται). Σε γυναίκες με συχνές υποτροπές, τα προβιοτικά μπορεί να βοηθήσουν στη διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας.
Παρότι πολλές γυναίκες αναγνωρίζουν τα συμπτώματα και καταφεύγουν σε αυτοθεραπεία, αυτό δεν είναι πάντα ασφαλές. Είναι σημαντικό να συμβουλευτούμε ειδικό όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ή επιμένουν, όταν υπάρχουν συχνές υποτροπές, πόνος στην κοιλιά ή πυρετός, αλλά και αμφιβολία για τη διάγνωση. Η σωστή διάγνωση είναι απαραίτητη, καθώς διαφορετικές καταστάσεις απαιτούν διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.
Πότε πρέπει να απευθυνθούμε στον γιατρό
Καλό είναι να θυμόμαστε ότι το καλοκαίρι, παρά την ανεμελιά που το χαρακτηρίζει, συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο για ουρολοιμώξεις, κολπίτιδες και μυκητιάσεις. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, σε συνδυασμό με αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση αυτών των ενοχλήσεων. Η καλή ενημέρωση, η τήρηση απλών κανόνων υγιεινής και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής μπορούν να προλάβουν δυσάρεστες καταστάσεις και να διασφαλίσουν ότι οι καλοκαιρινές μας στιγμές θα παραμείνουν ξέγνοιαστες και απολαυστικές.
Πηγή: ygeiamou.gr
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