Ουρολοιμώξεις, μυκητιάσεις, κολπίτιδες: Πώς αντιμετωπίζονται οι 3 πιο συχνές καλοκαιρινές λοιμώξεις

Οι λοιμώξεις όπως οι ουρολοιμώξεις, οι κολπίτιδες και οι μυκητιάσεις είναι όλο και πιο συχνές τους καλοκαιρινούς μήνες. Για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό και πώς προστατευόμαστε;