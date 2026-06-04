Περισσότεροι και πλουσιότεροι οι εκατομμυριούχοι το 2025, νέα ιστορικά υψηλά παγκοσμίως

Ο αριθμός τους έφτασε τα 25,3 εκατομμύρια και η συνολική περιουσία τους τα 98,3 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2018 σύμφωνα με νέα μελέτη