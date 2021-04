«Greece is bliss»: H SKY express προβάλλει ξανά τη χώρα.

Η COSMOTE δημιουργεί για όλες τις επιχειρήσεις τη νέα σειρά δωρεάν online σεμιναρίων #GrowYourBusiness – The Digital Sessions, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα τους στον ψηφιακό κόσμο.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την εκστρατεία προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό συνεχίζει για μία ακόμα χρονιά η SΚΥ express με την καμπάνια “Greece is bliss”, στοχεύοντας στο να αναδείξει τις απεριόριστες δυνατότητες που μπορεί να παρέχει η χώρα μας στο διεθνές κοινό.Η SKY express αφουγκραζόμενη τις διεθνείς τάσεις στην εργασία καλεί τους φίλους της χώρας μας να επισκεφθούν τους ελληνικούς προορισμούς όχι μόνο για διακοπές, αλλά και να μας επισκεφθούν άμεσα από τις 15 Μαΐου με το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού κ να εργάζονται στο το ξεχωριστό ελληνικό φυσικό περιβάλλον.Μέσα από το μήνυμα "WORKING FROM A DISTANCE?", η SKY express καινοτομεί ξανά προβάλλοντας τις δυνατότητες της χώρας μας να αποτελέσει έναν τόπο εργασίας από απόσταση για τους φίλους της, δράση με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και τον τουρισμό της χώρας μας.Η καμπάνια “Greece is Bliss” είναι και φέτος βασισμένη σε φωτογραφίες της βραβευμένης Ελληνίδας ταξιδιωτικής φωτογράφου, Μαρίνας Βερνίκου οι οποίες αναδεικνύουν τη μοναδικότητα των ελληνικών τοπίων.Η SKY express, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ελληνική αεροπορική εταιρεία, συμβάλλει και φέτος στην άμεση επανεκκίνηση της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, παρέχοντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες και ναύλους για κάθε ταξιδιώτη. Μέσα από την καινοτόμο οπτική της προτείνει μια νέα στρατηγική αντίληψη για τον ελληνικό τουρισμό, διευρύνει τις προοπτικές των προορισμών που εξυπηρετεί και δίνει ώθηση στις τοπικές κοινωνίες και στην εθνική οικονομία.