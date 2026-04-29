Τουρισμός γάμου: Στο επίκεντρο η Ελλάδα στο Destination Weddings Tourism Forum 2026, έως 2,5 δισ. ευρώ η ετήσια συμβολή
Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη – Έως 160.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου
Με διεθνή συμμετοχή, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, και opinion leaders, πραγματοποιήθηκε το Destination Weddings Tourism Forum – Greece 2026, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για destination weddings. Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμό η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσωνας Φωτήλας.
Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε πως ο γαμήλιος τουρισμός είναι ένα ταξίδι με πολύ προσωπικό νόημα, καθώς δύο άνθρωποι επιλέγουν έναν τόπο για να συνδέσουν με αυτόν μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής τους. Παράλληλα, κινητοποιεί πολλούς επαγγελματίες και δημιουργεί άμεση αξία για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ συνδέεται συνήθως με μεγαλύτερη παραμονή, υψηλότερη δαπάνη και ουσιαστική σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο. Ταυτόχρονα ο κ. Φωτήλας εστίασε στα πλεονεκτήματα της χώρας μας, η οποία διαθέτει ιστορία, μνήμη και παράδοση που δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό το οποίο συνοδεύει τον επισκέπτη για όλη του τη ζωή. Τόνισε επίσης πώς το Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελεί τον υπεύθυνο θεματοφύλακα του πολιτιστικού μας πλούτου, και εργάζεται συνεχώς για την προστασία και την ανάδειξή του.
Κεντρικό σημείο του συνεδρίου αποτέλεσε η παρουσίαση της έρευνας «Saying Yes to Greece-Destination Weddings στην Ελλάδα: Η αποτύπωση της Αγοράς» της Focus Bari, που παρουσίασε η Ιδρύτρια της κ. Ξένια Κούρτογλου η οποία δείχνει για πρώτη φορά ολοκληρωμένα την πραγματική εικόνα και τις προοπτικές του κλάδου.
Τα βασικά ευρήματα αναδεικνύουν πως το μέσο budget ανά destination wedding ανέρχεται σε 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) ενώ κάθε γάμος αφορά περίπου 130 καλεσμένους και 4 διανυκτερεύσεις, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική τουριστική δαπάνη Η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά μπορεί να φτάσει έως και 2,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το 77% των γάμων που διαχειρίζονται οι wedding planners, αφορά ζευγάρια από το εξωτερικό, με βασικές αγορές τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και το Ισραήλ, ενώ αναδεικνύονται νέες δυναμικές αγορές, όπως η Ινδία και οι χώρες της Μέσης Ανατολής.
Σχετικά με την Ινδια, και μέσα από την παρουσίαση του Pramod Lunawat, CEO Millenium Event & Marriageuana, αναδείχθηκε, πως οι ινδικοί destination weddings μπορεί να φτάνουν σε προϋπολογισμό το 1 εκ. ευρώ για έναν τριήμερο γάμο 300 καλεσμένων, δημιουργώντας σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο.
Όσον αφορά στις νέες τάσεις στον γαμήλιο τουρισμό, αυτές στρέφονται σε πολυήμερους γάμους, με έμφαση στις αυθεντικές τοπικές εμπειρίες, στον εξατομικευμένο σχεδιασμό, στη γαστρονομία υψηλού επιπέδου και στις pre- και post-wedding δραστηριότητες.
Τέλος, η ενίσχυση της διεθνούς προβολής της χώρας ως wedding destination, σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση πρόσβασης σε ιστορικούς χώρους και μνημεία, την ανάπτυξη και αναβάθμιση των venues και των υποδομών, την ανάδειξη νέων προορισμών πέρα από τους ήδη δημοφιλείς, καθώς και την ισχυρή ψηφιακή παρουσία μέσω της αξιοποίησης των online καναλιών, αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου για την περαιτέρω ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού.
Η επένδυση στις καμπάνιες προβολής είναι επιτακτική καθώς η επιλογή προορισμού επηρεάζεται καθοριστικά από το digital περιβάλλον και το wedding content που ανεβαίνει στα social media των καλεσμένων και του ζευγαριού, σύμφωνα με τη συνιδρύτρια του διεθνούς wedding media WedVibes, Alina Kupernina, η οποία ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των social media στη διαμόρφωση των σύγχρονων τάσεων και της επιλογής προορισμού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.
Τα destination weddings λοιπόν λειτουργούν πλέον ως ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά προϊόντα, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση του τουρισμού σε περισσότερες περιοχές της χώρας.
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος του GDPA, κ. Θωμάς Πολίτης, ο οποίος ανέδειξε την καθοριστική σημασία του wedding tourism για την ελληνική οικονομία και την ανάγκη για συντονισμένη εθνική στρατηγική, με σκοπό την εδραίωση της χώρας μας ως κυρίαρχου παίκτη στον παγκόσμιο χάρτη του γαμήλιου τουρισμού. Τόνισε ιδιαίτερα τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλουν εδώ και χρόνια τα μέλη του GDPA, για να κατακτήσει η Ελλάδα τη θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα και την ανάγκη για στοχευμένη συλλογική προσπάθεια.
«Ο γαμήλιος τουρισμός δεν αποτελεί απλώς μία ανερχόμενη μορφή τουρισμού, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Αυτό που απαιτείται είναι στοχευμένη διεθνής προβολή, βελτίωση των υποδομών και θεσμική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» ανέφερε στο τέλος της ομιλίας του.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ & του ΣΕΤΕ.
