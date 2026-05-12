Η Κρήτη πρωταγωνιστεί στις κορυφαίες ρομαντικές επιλογές του Condé Nast Traveller
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κρήτη Conde Nast Τraveller Παραλίες

Η Κρήτη πρωταγωνιστεί στις κορυφαίες ρομαντικές επιλογές του Condé Nast Traveller

To  διεθνές μέσο κάνει λόγο για συνδυασμό αυθεντικών εμπειριών, πολυτελών υποδομών, γαστρονομίας, φυσικών τοπίων και υψηλού επιπέδου φιλοξενίας

Η Κρήτη πρωταγωνιστεί στις κορυφαίες ρομαντικές επιλογές του Condé Nast Traveller
Η Κρήτη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας για το 2026, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller, το οποίο αναδεικνύει τα ελληνικά νησιά ως ιδανικές επιλογές για ζευγάρια και ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων.

Στο αφιέρωμα με τίτλο «Best Greek islands for couples: 5 romantic idylls we adore», το διεθνές μέσο ξεχωρίζει την Κρήτη για τον συνδυασμό αυθεντικών εμπειριών, πολυτελών υποδομών, γαστρονομίας, φυσικών τοπίων και υψηλού επιπέδου φιλοξενίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, με το Condé Nast Traveller να υπογραμμίζει ότι η Κρήτη προσφέρει ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν που συνδυάζει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αυθεντικότητα και εμπειρίες ευεξίας.

Το διεθνές περιοδικό αναφέρεται ακόμη στις παραλίες της Κρήτης, στις παραθαλάσσιες ταβέρνες, στα boutique ξενοδοχεία και στις δυνατότητες wellness tourism, παρουσιάζοντας το νησί ως έναν προορισμό που ανταποκρίνεται τόσο στη διεθνή τάση για experiential travel όσο και στη ζήτηση για ποιοτικές και προσωποποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Παράλληλα, στο ίδιο αφιέρωμα περιλαμβάνονται η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κίμωλος και η Τήνος, με κάθε νησί να προβάλλεται για διαφορετικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Για τη Σαντορίνη, το περιοδικό σημειώνει ότι παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς ρομαντικούς προορισμούς διεθνώς, παρά τις πιέσεις του υπερτουρισμού, ενώ η Μύκονος παρουσιάζεται ως επιλογή για ζευγάρια που αναζητούν πολυτέλεια και έντονη νυχτερινή ζωή.

Από την άλλη πλευρά, η Κίμωλος και η Τήνος προβάλλονται ως αυθεντικοί και πιο ήπιοι προορισμοί, με έμφαση στη φυσική ομορφιά, την τοπική ταυτότητα και την αίσθηση απομόνωσης και ηρεμίας.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης