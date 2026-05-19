Βασικός επενδυτής στο ξεκίνημα της Anthropic ήταν ο Ντέμης Χασάμπης, λένε οι Financial Times
Ο νομπελίστας - ελληνοκυπριακής καταγωγής - εξπέρ της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει επενδύσει σημαντικά ποσά σε νεοφυείς εταιρείες που ίδρυσαν πρώην συνεργάτες του
Ο Σερ Ντέμης Χασάμπης, ο ελληνοκυπριακής καταγωγής ιδρυτής της Google DeepMind, ήταν από τους πρώτους επενδυτές στην Anthropic, μια συμμετοχή που δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα και αναδεικνύει την αυξανόμενη επιρροή του νομπελίστα στην βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.
Άτομα που γνωρίζουν το θέμα και τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, δήλωσαν ότι ο Χασάμπης ήταν επενδυτής «άγγελος» στην Anthropic, η οποία έκτοτε έχει εξελιχθεί σε βασικό «παίκτη» στον χώρο της AI και σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις παγκοσμίως.
Η Google, ξεχωριστά, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία στον τομέα του cloud και της AI. Ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, θεωρεί τον Χασάμπη πρότυπο, σύμφωνα με άτομα κοντά στην εταιρεία, η οποία πρόσφατα αποτιμήθηκε από τους επενδυτές στα 900 δισ. δολάρια.
Η είδηση για την επένδυση αυτή έρχεται την ώρα που πρώην ερευνητές της DeepMind έχουν προχωρήσει στην ίδρυση άνω των 12 εταιρειών τα τελευταία πέντε χρόνια, συγκεντρώνοντας τουλάχιστον 14 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία των PitchBook και Dealroom. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι βρετανικές Isomorphic Labs και Ineffable Intelligence, επίσης ιδρυθείσες από τον Χασάμπη, που μαζί συγκέντρωσαν πάνω από 3 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα από επενδυτές.
Ο Χασάμπης, ο οποίος πούλησε το εργαστήριο AI που είχε στο Λονδίνο στη Google για 400 εκατ. λίρες το 2014, είναι επίσης επενδυτής «άγγελος» σε επιχειρήσεις που ίδρυσαν πρώην συνεργάτες του.
Μεταξύ τους, είναι η Inflection AI, που ξεκίνησε ο συνιδρυτής της DeepMind, Μουσταφά Σουλεϊμάν, πριν ενταχθεί στη Microsoft το 2024, και η Ineffable Intelligence, που ιδρύθηκε από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Ντέιβιντ Σίλβερ. Παράλληλα, ανώτατα στελέχη της DeepMind έχουν μετακινηθεί σε βασικές θέσεις στην Google, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στην AI.
«Ο Ντέμης διαθέτει τεράστια «ήπια» επιρροή στην Google και πέραν αυτής», δήλωσε ο Ματ Κλίφορντ, μακροχρόνιος συνεργάτης του Χασάμπη και συνιδρυτής του επιχειρηματικού επιταχυντή Entrepreneurs First, στον οποίο ο νομπελίστας είναι επίσης επενδυτής. «Ήταν πρωτοπόρος πριν γίνει σαφές τι είναι η AI, και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για τους μαθητευόμενούς του είναι εντυπωσιακή. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας για όσα συμβαίνουν σήμερα».
