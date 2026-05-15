Το Pacific Rim γίνεται πραγματικότητα, γιγαντιαίο ρομπότ από την Κίνα «σπάει» τα όρια της επιστημονικής φαντασίας

Το GD01 της Unitree Robotics κοστίζει σχεδόν 500.000 ευρώ και υπόσχεται να φέρει το μέλλον της ρομποτικής πιο κοντά στην καθημερινότητα





Το GD01 χαρακτηρίζεται από την εταιρεία ως το πρώτο επανδρωμένο ρομπότ έτοιμο για μαζική παραγωγή παγκοσμίως. Ο τεράστιος εξωσκελετός έχει ύψος περίπου 2,8 μέτρα και επιτρέπει στον χειριστή να τον «πιλοτάρει» από ανοιχτό πιλοτήριο που βρίσκεται στο κέντρο του σώματος της μηχανής.



Το ρομπότ μπορεί να κινείται τόσο σε όρθια στάση με δύο πόδια όσο και σε τετραποδική διάταξη, ώστε να προσαρμόζεται σε δύσβατα ή ανώμαλα εδάφη. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, το GD01 εμφανίζεται ακόμη και να γκρεμίζει τοίχους από τσιμεντόλιθους, ενισχύοντας την εικόνα ενός μηχανήματος που μοιάζει περισσότερο με πολεμική μηχανή του μέλλοντος παρά με συμβατικό βιομηχανικό εργαλείο.



Η τιμή εκκίνησης φτάνει τα 3,9 εκατομμύρια γιουάν, δηλαδή σχεδόν 500.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά σαφές ότι το προϊόν απευθύνεται κυρίως σε εξειδικευμένες αγορές και όχι στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, η εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτονομία της μπαταρίας, η μέγιστη ταχύτητα ή το ωφέλιμο φορτίο.





Από τα ρομπότ-σκυλιά στα ανθρωποειδή συστήματα Η Unitree Robotics ιδρύθηκε το 2016 στην πόλη Χανγκζού από τον μηχανικό Wang Xingxing και έγινε αρχικά γνωστή για τα τετράποδα «







Πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί Η εταιρεία αναφέρει ότι το GD01 προορίζεται για «αγορές υψηλής αξίας», όπως επιχειρήσεις βαριάς βιομηχανίας, αποστολές διάσωσης και εφαρμογές πολιτιστικού τουρισμού.



Θεωρητικά, παρόμοια συστήματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε περιοχές φυσικών καταστροφών, σε κατεστραμμένα κτίρια ή σε επικίνδυνα βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου η πρόσβαση για ανθρώπους ή συμβατικά οχήματα είναι δύσκολη.



Η παγκόσμια «έκρηξη» της ρομποτικής Η παρουσίαση του GD01 έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ανθρωποειδών ρομπότ γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη. Η Tesla αναπτύσσει το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus, ενώ η Figure AI συνεργάζεται με την BMW για εφαρμογές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.



Την ίδια στιγμή, η Κίνα επενδύει δυναμικά στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η South China Morning Post, οι κινεζικές εταιρείες αναμένεται να καλύψουν σχεδόν το 90% των παγκόσμιων πωλήσεων ανθρωποειδών ρομπότ μέσα στο 2025.



Το GD01 θεωρείται ήδη ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγματα της νέας εποχής της ρομποτικής. Ωστόσο, το αν τέτοιου είδους μηχανές θα καταφέρουν να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα ή θα παραμείνουν εντυπωσιακές αλλά περιορισμένης χρήσης τεχνολογίες, παραμένει ακόμη ανοιχτό ερώτημα.