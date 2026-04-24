Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
Google Cloud Next 2026: Νέα εποχή για AI agents, δεδομένα και κυβερνοασφάλεια
Οι ανακοινώσεις του Google Cloud Next επικεντρώθηκαν στους AI agents, στις νέες υποδομές, στη διαχείριση δεδομένων και στην κυβερνοασφάλεια, αναδεικνύοντας τον διευρυμένο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.
Το Google Cloud Next 2026, που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας, αναδεικνύει τις βασικές κατευθύνσεις που διαμορφώνουν το επόμενο στάδιο στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ανακοινώσεις επικεντρώθηκαν στις πλατφόρμες ανάπτυξης AI agents, στις υποδομές υπολογιστικής ισχύος νέας γενιάς, στη διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων, καθώς και στις λύσεις κυβερνοασφάλειας για σύνθετα ψηφιακά περιβάλλοντα.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία της Cloudevo αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες εξελίξεις συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες οργανισμών που αναπτύσσουν και υλοποιούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στην τεχνολογία, στα δεδομένα και στην πρακτική εφαρμογή.
Κατά την εναρκτήρια κεντρική ομιλία, ο CEO της Google Cloud, Thomas Kurian, παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για το επόμενο διάστημα, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται και να επεκτείνουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
Σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων αφορούσε και την ενίσχυση του Gemini Enterprise app με νέα εργαλεία και λειτουργίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Agent Designer, το Inbox για τη διαχείριση της δραστηριότητας των agents, καθώς και δυνατότητες που αφορούν long-running agents, Skills και Projects. Οι προσθήκες αυτές ενισχύουν τη δυνατότητα ανάπτυξης πιο οργανωμένων και σύνθετων ροών εργασίας με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις υποδομές, με την ανακοίνωση της 8ης γενιάς TPUs, αλλά και νέων δυνατοτήτων σε storage και networking. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν το τεχνολογικό υπόβαθρο που απαιτείται για την υποστήριξη απαιτητικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Στον τομέα των δεδομένων παρουσιάστηκε το Agentic Data Cloud, το οποίο περιλαμβάνει cross-cloud Lakehouse και Knowledge Catalog. Η κατεύθυνση αυτή διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα δεδομένα τους με μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη κλίμακα.
Στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας παρουσιάστηκε το Agentic Defense, το οποίο συνδυάζει το Google Threat Intelligence και το Security Operations με την Cloud και AI Security Platform της Wiz. Η προσέγγιση αυτή ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για ενιαία προστασία σε περιβάλλοντα cloud, δεδομένων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Παράλληλα, το Agentic Taskforce φέρνει νέες δυνατότητες AI στο οικοσύστημα του Gemini Enterprise, με εφαρμογές στο Customer Experience και στο Google Workspace. Οι δυνατότητες αυτές ενισχύουν την αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη συνολική οργάνωση διαδικασιών.
Οι ανακοινώσεις της πρώτης ημέρας του Google Cloud Next επιβεβαιώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σε μία πιο ώριμη φάση αξιοποίησης, με έμφαση στη δημιουργία ολοκληρωμένων περιβαλλόντων που συνδυάζουν υποδομές, δεδομένα, ασφάλεια και πρακτική εφαρμογή.
Για την Cloudevo, η κατεύθυνση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Η ανάπτυξη λύσεων που συνδέουν την εμπειρία χρήστη, τις ψηφιακές υποδομές, τα δεδομένα και τις εσωτερικές διαδικασίες των οργανισμών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.
Το Google Cloud Next 2026 επιβεβαιώνει ότι η επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνεται ήδη, μέσα από εργαλεία και υποδομές που ενσωματώνονται σταθερά στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.
