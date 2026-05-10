Γιορτή της Μητέρας: Το Doodle της Google είναι αφιερωμένο «σε όλες τις μαμάδες του κόσμου»
Το Google Doodle για τη Γιορτή της Μητέρας 2026 (10 Μαΐου) απεικονίζει όμορφες χειροποίητες ευχετήριες κάρτες - Δείτε τι συμβολίζει
Σήμερα, 10 Μαΐου, η αρχική σελίδα της μηχανής αναζήτησης Google μετατράπηκε σε ένα πολύχρωμο θέαμα για να γιορτάσει τη Γιορτή της Μητέρας 2026. Η Γιορτή της Μητέρας, που γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, είναι αφιερωμένη στις μητέρες και σε όλες τις μητρικές φιγούρες της ζωής μας.
Το Doodle της Google για τη Γιορτή της Μητέρας 2026 παρουσιάζει όμορφες χειροποίητες ευχετήριες κάρτες, υιοθετώντας μια νοσταλγική αισθητική «φτιάξ’ το μόνος σου» (DIY).
Χρησιμοποιώντας υφές που θυμίζουν κομμένο χαρτί και λεπτοδουλεμένη χειροτεχνία, το έργο απομακρύνεται από τις κομψές ψηφιακές γραμμές, προκειμένου να αναδείξει τις αυθεντικές και εγκάρδιες προσπάθειες που συχνά κάνουν τα παιδιά για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους.
Σχετικά με το Google Doodle για τη Γιορτή της Μητέρας 2026
Ο σχεδιασμός είναι γεμάτος συμβολισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γαρίφαλο και στον κάκτο. Ενώ το γαρίφαλο αποτελεί εδώ και χρόνια το παραδοσιακό λουλουδένιο σύμβολο της Γιορτής της Μητέρας — αντιπροσωπεύοντας την αγνότητα και την αιώνια αγάπη μιας μητέρας — η παρουσία των κάκτων προσθέτει ένα σύγχρονο και συγκινητικό επίπεδο νοήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κάκτοι λειτουργούν ως ένα ισχυρό σύμβολο προστασίας και άνευ όρων αγάπης, παραπέμποντας στην ανθεκτικότητα και τη «σκληρή» δύναμη που συχνά επιδεικνύουν οι μητέρες, προστατεύοντας τις οικογένειές τους από τον κόσμο.
