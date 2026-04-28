El Jardinero: Η ζωή του «κηπουρού» της κόκας, πώς συνελήφθη χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός

Η επίθεση και η άνοδος

Τα αγροτικά φορτηγάκια των sicarios του El Jardinero

Ο κηπουρός που «χιόνισε» με κόκα τις ΗΠΑ

Μέσα σε ένα αρδευτικό χαντάκι

Εκείνη την ημέρα του 2016 ή του 2015 -περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές για το συμβάν- ο Αουντίας Φλόρες Σίλβα μαζί με αρκετούς sicarios (οι εκτελεστές των καρτέλ) έστησε ενέδρα σε αστυνομικούς που περιπολούσαν σε μια γειτονιά του Χαλίσκο.Ήθελε να δείξει στις αρχές ποιοι είναι τα αφεντικά, αλλά λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση συνελήφθη και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση, αφού αρνήθηκε να «καρφώσει» άλλους.Όταν βγήκε, οι φίλοι του στο καρτέλ τον περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες και ο «El Jardinero» επέστρεψε άμεσα σε αυτό που ήξερε να κάνει πολύ καλά: να παρασκευάζει και να πουλάει ναρκωτικά.H πολύ στενή σχέση που είχε με τον El Mencho έδωσε στον Φλόρα Σίλβες την ευκαιρία να αναρριχηθεί στο Καρτέλ της Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, ως υπαρχηγός πλέον του μεγάλου αφεντικού.Σύμφωνα με τους φακέλους της αμερικάνικης DEA, ο «El Jardinero» τα τελευταία χρόνια ήλεγχε δεκάδες παράνομα εργαστήρια παραγωγής μεθαμφεταμίνης στην περιοχή του Χαλίσκο και στο νότιο Ζακατέκας.Πολύ σύντομα άρχισε να ελέγχει την κυκλοφορία των ναρκωτικών που έφευγαν από το Χαλίσκο για τις ΗΠΑ, αφού αγόρασε αρκετά αεροπλάνα, τα οποία προσγειώνονταν και απογειώνονταν σε παράνομους αεροδιάδρομους, πολλοί από τους οποίους ήταν μέσα σε ξέφωτα στη ζούγκλα.Επίσης, είχε επιστρατεύσει εκατοντάδες νταλίκες με τους οδηγούς τους για να μεταφέρουν κοκαΐνη από το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική στις ΗΠΑ, καθώς και επιβατικά για να μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες του καρτέλ στα παράνομα κέντρα διανομής που υπήρχαν στην Καλιφόρνια, το Τέξας, το Ιλινόις, την Ουάσιγκτον, την Τζόρτζια και τη Βιρτζίνια.Οι δουλειές πήγαιναν πρίμα, τα ναρκοδολάρια συσσωρεύονταν και ο Φλόρες Σίλβα ένιωθα άτρωτος σε κάθε απειλή του νόμου, ακόμη και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον επικήρυξαν με αμοιβή 5.000.000 δολάρια.Στις 22 Φεβρουαρίου όμως, ήταν από τους πρώτους που πληροφορήθηκε τον θάνατο του Θερβάντες, έπειτα από στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην πόλη Ταπάλπα του Χαλίσκο.Ο αρχηγός του καρτέλ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και υπέκυψε κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πόλης του Μεξικού, ενώ τα επεισόδια που ακολούθησαν ως αντίποινα δεν πτόησαν τις αρχές.Τότε ίσως διαισθάνθηκε ότι ερχόταν η σειρά του, αφού ήταν εκ των βασικών υποψηφίων για την αρχηγία, καθώς η οργάνωση δεν μπορούσε να μείνει ακέφαλη.Τα υπόλοιπα καρτέλ θα κοίταζαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, διεκδικώντας την περιοχή, πιθανότατα με ένα «ματωμένο» ξεκαθάρισμα λογαριασμών και υποψηφίων.Έκτοτε κρυβόταν, αλλά ως είθισται η CIA και πιθανότατα η NSA τον εντόπισαν με δορυφορική παρακολούθηση, οπότε και ενημέρωσαν την κυβέρνηση του Μεξικού, η οποία επίσης τον... είχε από κοντά τους τελευταίους 19 μήνες.Η επιχείρηση σχεδιάστηκε πολύ προσεχτικά από τις Ειδικές Δυνάμεις, τόσο μάλιστα, ώστε παρότι φύλαγαν τον El Jardinero 60 σωματοφύλακες, τελικά δεν έπεσε ούτε μια σφαίρα.Ο ναρκοβαρώνος προσπάθησε να διαφύγει μπαίνοντας σε έναν μεγάλο σωλήνα μέσα σε αρδευτικό χαντάκι, αλλά ένα drone που τον είχε «λοκάρει» από την πρώτη σχεδόν στιγμή της επιχείρησης, οδήγησε τους Μεξικανούς κομάντο στο χαντάκι.Λίγες ώρες μετά, πόζαρε σιδηροδέσμιος μπροστά από το ελικόπτερο που τον μετέφερε μαζί με μια ομάδα πέντε ανδρών των Ειδικών Δυνάμεων, που φωτογραφήθηκαν με πλάτη.Κάτι απόλυτα λογικό, αφού, αν έδειχναν τα πρόσωπά τους, από εκείνη την στιγμή θα ήταν εν δυνάμει στόχοι των sicarios του καρτέλ ως αντίποινα για τη σύλληψη του «κηπουρού της κόκας».