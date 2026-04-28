Πώς συνέλαβαν στο Μεξικό τον επικηρυγμένο για 5 εκατ. δολάρια El Jardinero: Ήταν ο διάδοχος του El Mencho και τον προστάτευαν 30 οχήματα και 60 ένοπλοι
 Ο Αούδιας Φλόρες, γνωστός ως «El Jardinero», ήταν βασικός διοικητής του καρτέλ Jalisco New Generation - Τον είχαν επικηρύξει οι ΗΠΑ με 5 εκατομμύρια δολάρια - Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 500 στρατιώτες με έξι ελικόπτερα - Επεισόδια και ταραχές μετά τη σύλληψή του

Οι ειδικές δυνάμεις του Μεξικού συνέλαβαν τον Αούδιας Φλόρες, γνωστό ως «El Jardinero» (ο κηπουρός, στα ελληνικά), έναν από τους κορυφαίους αρχηγούς του ισχυρού καρτέλ «Jalisco New Generation Cartel» (CJNG), στη δυτική πολιτεία Ναγιαρίτ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χάρφουχ.

Ο Φλόρες, περιφερειακός διοικητής με έλεγχο μεγάλων εκτάσεων του καρτέλ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, θεωρούνταν πιθανός διάδοχος του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «El Mencho», ο οποίος ηγείτο του καρτέλ και σκοτώθηκε σε επιχείρηση ασφαλείας τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεξικανικού Ναυτικού, που ηγήθηκε της επιχείρησης, οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν ένα καταφύγιο στην περιοχή Ελ Μιραδόρ, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια του τουριστικού θέρετρου Πουέρτο Βαγιάρτα, όπου ο Φλόρες προστατευόταν από περίπου 30 αγροτικά οχήματα και περισσότερους από 60 ένοπλους.



Οι συνοδοί του επιχείρησαν να διασκορπιστούν για να αποσπάσουν την προσοχή, ωστόσο ο Φλόρες εντοπίστηκε, ενώ προσπαθούσε να κρυφτεί σε αποστραγγιστικό χαντάκι. «Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός», ανέφερε το Ναυτικό.



Βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εναέρια πλάνα της σύλληψης, με ελικόπτερα να ίπτανται πάνω από την περιοχή. Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα 19 μηνών παρακολούθησης και συμμετείχαν πάνω από 500 στρατιώτες, έξι ελικόπτερα και αρκετά αεροσκάφη.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως μετά τη σύλληψη του El Jardinero, ξέσπασαν επεισόδια και ταραχές στη Ναγιαρίτ, με αποκλεισμούς δρόμων, βανδαλισμούς και ανταλλαγές πυροβολισμών, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.



Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην επιχείρηση, τον είχαν επικηρύξει για 5 εκατομμύρια δολάρια

Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας, χρησιμοποιήθηκαν και πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης εναέριας επιτήρησης.



Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Φλόρες θα δικαστεί στο Μεξικό, ωστόσο ο υπουργός Ασφάλειας ανέφερε ότι ζητείται η έκδοσή του στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές έχουν προκηρύξει αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν και τη σύλληψη του Σέσαρ Αλεχάντρο Ν., γνωστού ως «El Güero Conta», ο οποίος φέρεται να ήταν βασικός διακινητής και «πλυντήριο» χρημάτων του Φλόρες.

«Μεγαλύτερο πλήγμα και από τον El Mencho»

Ο Κάρλος Ολίβο, πρώην ανώτερο στέλεχος της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και ειδικός στα τεκταινόμενα του καρτέλ CJNG, χαρακτήρισε τον Φλόρες «σημαντική προσωπικότητα», εκτιμώντας ότι η σύλληψή του θα έχει «μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του καρτέλ ακόμη και από την εξόντωση του El Mencho».



Σύμφωνα με τις αρχές, ο Φλόρες διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες του καρτέλ, ελέγχοντας δίκτυα εργαστηρίων ναρκωτικών, διαδρομές λαθρεμπορίου και δίκτυα διανομής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Μεξικό έχει εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις ασφαλείας, υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα με μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες εάν κρίνει ότι η μεξικανική κυβέρνηση δεν καταπολεμά επαρκώς τα καρτέλ.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει συνδέσει εμπορικές πιέσεις και απειλές επιβολής δασμών με την ανάγκη περιορισμού της διακίνησης φαιντανύλης και της παράτυπης μετανάστευσης, την ώρα που ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς επανεξετάζουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου τους.



Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση φαιντανύλης, λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον, χαρακτήρισε τη σύλληψη «σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά όσων κερδίζουν από τη φαιντανύλη και τροφοδοτούν τη βία».

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε χαρακτηρίσει τον Φλόρες ήδη από το 2021 ως «σημαντικό ξένο διακινητή ναρκωτικών», ενώ είχε κατηγορηθεί από αμερικανικό σώμα ενόρκων για συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης και ηρωίνης.

Η σύλληψη αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τα μεξικανικά καρτέλ μετά την εξόντωση του El Mencho — μια επιχείρηση που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πρώην επικεφαλής της Αστυνομίας στην Πόλη του Μεξικού, Γκαρσία Χάρφουχ, ο οποίος τον κατηγορούσε για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το 2020, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο σωματοφύλακές του.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που η ασφάλεια στο Μεξικό βρίσκεται υπό αυξημένη διεθνή επιτήρηση, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Σχετικά Άρθρα

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

