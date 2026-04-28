Πώς συνέλαβαν στο Μεξικό τον επικηρυγμένο για 5 εκατ. δολάρια El Jardinero: Ήταν ο διάδοχος του El Mencho και τον προστάτευαν 30 οχήματα και 60 ένοπλοι

Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην επιχείρηση, τον είχαν επικηρύξει για 5 εκατομμύρια δολάρια

«Μεγαλύτερο πλήγμα και από τον El Mencho»

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση φαιντανύλης, λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ

Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας, χρησιμοποιήθηκαν και πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης εναέριας επιτήρησης.Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Φλόρες θα δικαστεί στο Μεξικό, ωστόσο ο υπουργός Ασφάλειας ανέφερε ότι ζητείται η έκδοσή του στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές έχουν προκηρύξειγια τη σύλληψή του.Αργότερα την ίδια ημέρα, οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν και τη σύλληψη του, γνωστού ως, ο οποίος φέρεται να ήταν βασικός διακινητής και «πλυντήριο» χρημάτων του Φλόρες.πρώην ανώτερο στέλεχος της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και ειδικός στα τεκταινόμενα του καρτέλ CJNG, χαρακτήρισε τον«σημαντική προσωπικότητα», εκτιμώντας ότι η σύλληψή του θα έχειΣύμφωνα με τις αρχές, ο Φλόρες διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες του καρτέλ, ελέγχοντας δίκτυα εργαστηρίων ναρκωτικών, διαδρομές λαθρεμπορίου και δίκτυα διανομής στις Ηνωμένες Πολιτείες.Το Μεξικό έχει εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις ασφαλείας, υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ,, ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα με μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες εάν κρίνει ότι η μεξικανική κυβέρνηση δεν καταπολεμά επαρκώς τα καρτέλ.Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει συνδέσει εμπορικές πιέσεις και απειλές επιβολής δασμών με την ανάγκη περιορισμού της διακίνησης φαιντανύλης και της παράτυπης μετανάστευσης, την ώρα που ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς επανεξετάζουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου τους.Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό,, χαρακτήρισε τη σύλληψη «σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά όσων κερδίζουν από τη φαιντανύλη και τροφοδοτούν τη βία».Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε χαρακτηρίσει τον Φλόρες ήδη από το 2021 ως «σημαντικό ξένο διακινητή ναρκωτικών», ενώ είχε κατηγορηθεί από αμερικανικό σώμα ενόρκων για συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης και ηρωίνης.Η σύλληψη αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τα μεξικανικά καρτέλ μετά την εξόντωση του El Mencho — μια επιχείρηση που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πρώην επικεφαλής της Αστυνομίας στην Πόλη του Μεξικού,, ο οποίος τον κατηγορούσε για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το 2020, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο σωματοφύλακές του.Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που η ασφάλεια στο Μεξικό βρίσκεται υπό αυξημένη διεθνή επιτήρηση, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.