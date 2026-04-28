Χάος στο Μεξικό μετά τη σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών
Οδοφράγματα, πυροβολισμοί και βανδαλισμοί μετά τη σύλληψη του Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστός και ως «R9»
Η σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών στη μεξικανική πόλη Ρεϊνόσα, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, πυροδότησε χθες Δευτέρα αποκλεισμούς δρόμων, βανδαλισμούς και ανταλλαγές πυροβολισμών, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Ο Αλεξάντερ «Ν», «στόχος προτεραιότητας», ηγέτης καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στην πολιτεία Ταμαουλίπας (βορειοδυτικά), τέθηκε υπό κράτηση από τις αρχές, ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της τοπικής εισαγγελίας.
Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστό επίσης ως «R9», επικεφαλής της Los Metros, μιας από τις φράξιες του καρτέλ του Κόλπου, που αποδυναμώθηκε την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας των συλλήψεων μελών της ηγετικής ομάδας του.
Σε αντίποινα, μέλη της Λος Μέτρος έστησαν οκτώ οδοφράγματα σε οδικούς άξονες που συνδέουν τη Ρεϊνόσα με τρεις γειτονικές μεξικανικές κοινότητες.
Capturan al “Metro 9”, jefe de operativo del cártel del Golfo; esta detención desató violencia y bloqueos en #Reynosa.#NoticiasImagen #YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal pic.twitter.com/OdeQwFIEsc— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 27, 2026
Η Ρεϊνόσα, που έχει κάπου 690.000 κατοίκους, βρίσκεται απέναντι στην αμερικανική πόλη ΜακΆλεν (Τέξας) κι αποτελεί για χρόνια προπύργιο του καρτέλ του Κόλπου, άλλοτε μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.
Από τα ξημερώματα, χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιούσαν τον πληθυσμό της πόλης να αποφύγει τις μετακινήσεις, εξηγώντας πως κακοποιοί είχαν βάλει φωτιές σε ελαστικά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα και πως ακούγονταν πυρά στους δρόμους.
Σύμφωνα πάντως με τις αρχές στην Ταμαουλίπας, η τάξη αποκαταστάθηκε και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα