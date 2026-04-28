Χάος στο Μεξικό μετά τη σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Καρτέλ ναρκωτικών

Οδοφράγματα, πυροβολισμοί και βανδαλισμοί μετά τη σύλληψη του Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστός και ως «R9»

UPD:
Η σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών στη μεξικανική πόλη Ρεϊνόσα, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, πυροδότησε χθες Δευτέρα αποκλεισμούς δρόμων, βανδαλισμούς και ανταλλαγές πυροβολισμών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Αλεξάντερ «Ν», «στόχος προτεραιότητας», ηγέτης καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στην πολιτεία Ταμαουλίπας (βορειοδυτικά), τέθηκε υπό κράτηση από τις αρχές, ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της τοπικής εισαγγελίας.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστό επίσης ως «R9», επικεφαλής της Los Metros, μιας από τις φράξιες του καρτέλ του Κόλπου, που αποδυναμώθηκε την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας των συλλήψεων μελών της ηγετικής ομάδας του.

Σε αντίποινα, μέλη της Λος Μέτρος έστησαν οκτώ οδοφράγματα σε οδικούς άξονες που συνδέουν τη Ρεϊνόσα με τρεις γειτονικές μεξικανικές κοινότητες.



Η Ρεϊνόσα, που έχει κάπου 690.000 κατοίκους, βρίσκεται απέναντι στην αμερικανική πόλη ΜακΆλεν (Τέξας) κι αποτελεί για χρόνια προπύργιο του καρτέλ του Κόλπου, άλλοτε μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

Από τα ξημερώματα, χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιούσαν τον πληθυσμό της πόλης να αποφύγει τις μετακινήσεις, εξηγώντας πως κακοποιοί είχαν βάλει φωτιές σε ελαστικά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα και πως ακούγονταν πυρά στους δρόμους.

Κλείσιμο
Σύμφωνα πάντως με τις αρχές στην Ταμαουλίπας, η τάξη αποκαταστάθηκε και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
UPD:

Thema Insights

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

