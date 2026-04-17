Το πλοίο που έσωσε την ελίτ της ελληνικής διανόησης και η μυστηριώδης ιστορία του άγνωστου επιβάτη

Το βιβλίο του Νίκου Αμανίτη ο «Αγνοούμενος του Ματαρόα» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Οι ήρωες

Αλλωστε, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Νίκος Αμανίτης αναφορικά με τους ήρωες του «Ματαρόα», «όταν επιβιβάζονταν στο Ματαρόα, κανένας από τους ταξιδιώτες δεν φανταζόταν ότι, ύστερα από δεκαετίες, και μόνη η αναφορά του ονόματός του στη λίστα επιβατών θα αποτελούσε τίτλο τιμής, παράσημο ανδρείας, αλλά και πολιτική ταυτότητα, που πολλούς από αυτούς δεν τους εκπροσωπούσε ούτε καν το 1945, τότε που ο Αξελός δεν είχε γίνει ακόμη Axelos, η Κρανάκη Kranaki, ο Κανδύλης Candilis και ο Καστοριάδης Castoriadis. Επρεπε να περάσουν πολελά χρόνια, η καθεμιά από τις σπουδαίες εκείνες προσωπικότητες της τέχνης και του πνεύματος να χαράξει τη δική της ξεχωριστή πορεία στη Γαλλία, παράλληλα με άλλους που έφτασαν εκεί αργότερα (Ι. Ξενάκης), για να δημιουργηθεί και να λάμψει ο μύθος και να καλύψει ακόμη και ανθρώπους που είχαν τα “χαρακτηριστικά Ματαρόα”, αλλά δεν επέβαιναν σε αυτό. Μόνο τότε το Ματαρόα προστέθηκε “στα θρυλικά καράβια της Ιστορίας, έγινε ένα είδος λίμπρο ντόρο μυθικό μιας κάποιας ελληνικής ιντελιγκέντσιας”», καταλήγει ο Αμανίτης, για να το ξαναζωντανέψει τελικά σε δύσκολους καιρούς, δίνοντάς μας την ευκαιρία να επιβιβαστούμε μαζί του ως ιδανικοί αναγνώστες και ονειροπόλοι συνεπιβάτες.