Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που χορεύει για την αιωνιότητα της Αιγύπτου

Η τέχνη ως πράξη μνήμης

Η παρουσία της στα εγκαίνια του Grand Egyptian Museum είναι, με έναν τρόπο, η συμπύκνωση όλης της πορείας της: από την Ελλάδα του φωτός στην Αίγυπτο των συμβόλων, από το προσωπικό ταξίδι στην παγκόσμια σκηνή.«Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια εμπειρία που δεν είναι απλώς χορευτική. Θέλουμε το κοινό να αισθανθεί ότι συνδέεται για λίγο με την ιστορία της Αιγύπτου∙ ότι μέσα από τις κινήσεις μας αναδύεται ένα κομμάτι της πολιτιστικής μνήμης της χώρας, παρουσιασμένο με έναν σύγχρονο, δυναμικό τρόπο», υπογραμμίζει η ίδια.Στους διαδρόμους του νέου μουσείου, δίπλα στα αγάλματα και τα αντικείμενα που άντεξαν χιλιετίες, η Ελληνίδα μπαλαρίνα θα προσθέσει τη δική της, άυλη προσφορά: την κίνηση. Μια στιγμή που θα χαθεί αμέσως, αλλά θα έχει καταφέρει να αγγίξει το αμετάβλητο.«Είμαι ευγνώμων για κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να εκπροσωπώ το μπαλέτο εδώ, στο Κάιρο, και ανυπομονώ για τις νέες προκλήσεις που έρχονται», λέει η Αντιγόνη Τσιούλη με εκείνο το βλέμμα που συνδυάζει τη δύναμη της πειθαρχίας με τη γαλήνη της δημιουργίας.Σήμερα, όταν τα φώτα του Grand Egyptian Museum ανάψουν και οι πρώτοι ήχοι γεμίσουν τον αέρα, ο χορός της δεν θα είναι απλώς παράσταση. Θα είναι μια πράξη μνήμης, ένα προσκύνημα στο διαχρονικό κάλλος, στην αιωνιότητα.