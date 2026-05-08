Έσκασε Στραντιβάριους στο Γιουσουρούμ!

Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς πόσοι παραγνωρισμένοι ή αγνοούμενης αξίας θησαυροί ανακαλύπτονται
Θωμάς Σιταράς
Σε όλο τον κόσμο τα παλιατζίδικα επιφυλάσσουν μεγάλες εκπλήξεις, αφού εκεί καταλήγουν μοιραία τα ¨άχρηστα¨ και παλιά αντικείμενα που θεωρούνται μπαγκατέλα, όταν ένα σπιτικό διαλύεται.
Κάτω από μια ¨ασήμαντη¨ ελαιογραφία μπορεί να κρύβεται άλλο έργο κάποιου διάσημου ζωγράφου. Ένα παλιό πλαίσιο μπορεί να έχει πιο μεγάλη αξία από τον πίνακα που πλαισιώνει.
Δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκει κανείς ένα σπάνιο βιβλίο ή κάποια παλιά χειρόγραφα, παραπεταμένα σε μια σκονισμένη αποθήκη.
Υπάρχει λοιπόν και σε μας μια μικρή ομάδα συλλεκτών, που ξέροντας πολύ καλά τι ψάχνουν για να πλουτίσουν την συλλογή τους, φέρνουν τακτικές βόλτες στην Πλατεία Αβησσυνίας και τα πέριξ.
Η υπομονή αλλά και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν, σε τίποτα δεν διαφέρει από εκείνες των παθιασμένων ψαράδων. Ξέρουν τα καλά και πλούσια «βοσκοτόπια», ξέρουν τι δόλωμα θα χρησιμοποιήσουν και φυσικά τα υπόλοιπα τα αφήνουν στην «τυχερή ημέρα».
Από τους μαγαζάτορες στο Μοναστηράκι απολαμβάνουν κάποιων ξεχωριστών προνομίων. Τους ξέρουν, τους σέβονται και συνεργάζονται μαζί τους αφού αποτελούν την καλή τους πελατεία.
Όντας ένας από αυτούς, θα μπορούσα να σας διηγηθώ πάμπολλες ενδιαφέρουσες ιστορίες από αυτές μου τις αναζητήσεις.
Ένα Κυριακάτικο μεσημέρι, κατά την τακτική μου γύρα, με πλησίασε ένας ανθρωπάκος κρατώντας στα χέρια του ένα παλιό βιολί. Από τις κινήσεις του, που συνοδευόντουσαν από μισόλογα, και οπωσδήποτε ένα πολύ μυστηριώδες ύφος, κατάλαβα πως με καλούσε να διαβάσω κάτι που ήταν γραμμένο στο εσωτερικό του. Χωρίς χορδές, καβαλάρη και κλειδιά μάλλον δεν θα έκανε ούτε για προσάναμμα.
Παρόλα αυτά δεν θέλησα να του χαλάσω το χατίρι, και όχι χωρίς δυσκολία μπόρεσα να διαβάσω μια κιτρινισμένη από τον καιρό μικρή ετικέτα τα εξής μισοσβησμένα λατινικά στοιχεία:
«STRADIVARI-VERONA» και από κάτω «1715» !!!
Δεν πίστευα στα μάτια μου!
Με ψυχραιμία ενεργοποίησα το poker face μου για να μη προδώσω την ταραχή μου στις διεισδυτικές του ματιές.
Σε αυτές τις σπάνιες, όντως, περιπτώσεις επιβάλλεται βέβαια η expertise του αναγνωρισμένου ειδικού, διαφορετικά μπορεί να χάσει κανείς τα χρήματά του. Το περιβάλλον της αγοράς μπορεί να σου δώσει την ψευδαίσθηση κάποιας ασφάλειας, αλλά ποίος σας είπε ότι δεν κυκλοφορούν και εκεί απατεώνες και κυκλώματα που ψάχνουν αδαείς;
Τελικά προς μεγάλη μου απογοήτευση ο ειδικός αποφάνθηκε πως επρόκειτο για πλαστό ¨ΣΤΡΑΝΤΙΒΑΡΙΟΥΣ¨, από αυτά που κυκλοφορούν κατά εκατοντάδες σε όλο τον κόσμο.
Α! Να προσθέσω ακόμα πως ο συλλέκτης μπορεί μεν να απογοητεύεται, αλλά δεν σταματά ποτέ αναζητώντας την «τυχερή του ημέρα».
