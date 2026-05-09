Metallica: Οι «αρχιερείς» του metal και οι «στάσεις» στην Ελλάδα, σήμερα η συναυλία στο ΟΑΚΑ

Εκείνη την Κυριακή, 27 Ιουνίου του 1993, η Ελλάδα ζούσε στον ρυθμό των πανελλαδικών εξετάσεων και των Metallica, που εκπροσωπούσαν επάξια την νέα γενιά του heavy metal, οι οποίοι θα εμφανίζονταν στο γήπεδο του Πανιωνίου, στην Νέα Σμύρνη.Σχεδόν είκοσι τρία χρόνια μετά, οι αρχιερείς του metal ετοιμάζονταιΉδη την Πέμπτη το βράδυ το Μαρούσι και το Ηράκλειο πήραν μια πρώτη γεύση από την ένταση που θα έχει η σημερινή βραδιά, όταν οι Metallica ανέβηκαν στην σκηνή για sound check.Πάνω από 600 ηχεία και sub woofer είναι υπεύθυνα για τον «κρυστάλλινο» ήχο που θα απολαύσουν οι καθ’ όλα εκστασιασμένοι 75.000 οπαδοί του συγκροτήματος.Πολλοί από αυτούς έκαναν ουρές χθες το πρωί στην Τεχνόπολη, προκειμένου να προμηθευτούν συλλεκτικά αντικείμενα και αναμνηστικά του γκρουπ στο pop up κατάστημα που στήθηκε στον χώρο του World of Beer Festival.Στον περιβάλλοντα χώρο του OAKA την ίδια στιγμή πάνω από διακόσιες νταλίκες-οι περισσότερες από την Ολλανδία-κουβάλησαν τον εξοπλισμό και την τεράστια σκηνή που στήνεται για την Μ72 World Tour.Μια σκηνή η οποία δεν θυμίζει σε τίποτε την σαφώς πιο «ταπεινή» στο γήπεδο του Πανιωνίου, στην οποία τα έδωσαν όλα εκείνο το «καυτό» βράδυ του Ιούνη, όταν μας ήρθαν για πρώτη φορά.Υπήρξαν παιδιά που έκλαψαν, «χτυπήθηκαν» κυριολεκτικά και παρακάλεσαν τους γονείς τους να τα αφήσουν να πάνε στην πρώτη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μια μέρα πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων.Δυστυχώς για τα περισσότερα από αυτά η απάντηση των γονέων ήταν αρνητική ενόψει των εξετάσεων σε μια Ελλάδα που ακόμη δεν είχε δει παρά δυο ή τρεις μεγάλες συναυλίες.Η Νέα Σμύρνη άρχισε από το μεσημέρι της Κυριακής 27 Ιουνίου, να πλημμυρίζει με νεαρά αγόρια και κορίτσια, ντυμένα στα μαύρα, με τζιν σωλήνες, αμάνικα μπλουζάκια και σταράκια, όπως αποκαλούσαν γνωστή μάρκα αθλητικών παπουτσιών.

Στιγμιότυπο από την ιστορική πρώτη συναυλία των Μetallica στη Νέα Σμύρνη το καλοκαίρι του 1993



Από την Ριζούπολη στη Μαλακάσα

Όπως θυμούνται οι σημερινοί 55άρηδες δύο ήταν τα χρώματα που κυριάρχησαν στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Πανιωνίου, το μαύρο και το μπλε των εκατοντάδων αστυνομικών που επιστρατεύθηκαν για την συναυλία.Το μενού πριν από την έναρξη είχε κυνηγητά στα γύρω στενά και κάποιες αψιμαχίες ενώ στις πέντε το απόγευμα άνοιξαν οι πύλες του γηπέδου για να υποδεχτούν τους τυχερούς που είχαν πληρώσει 7.000 δραχμές για ένα εισιτήριο.Οι «Λευκή Συμφωνία» πρώτα και οι The Cult που ακολούθησαν λίγο κατάφεραν να συγκινήσουν ένα κοινό που διψούσε για τον Τζέιμς Χέλτφιλντ και την παρέα του.Με το που ακούστηκαν οι πρώτες νότες από το «Ecstasy of Gold» οι θεατές άρχισαν να παραληρούν ενώ δεν ήταν λίγες οι λιποθυμίες που σημειώθηκαν, εξαιτίας της ζέστης και της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.Πολύ πιο τυχεροί αποδείχτηκαν αυτοί που βολεύτηκαν σε μπαλκόνια και ταράτσες πολυκατοικιών γύρω από το γήπεδο, οι οποίοι απόλαυσαν πολύ πιο ξεκούραστα το εκρηκτικό live των τεσσάρων μαυροφορεμένων Metallica.Αυτών των τυπάδων που έκλεισαν την επική πρώτη βραδιά τους στην Ελλάδα με το κλασικό πλέον «Enter Sandman» μετά από τρεισήμισι ώρες πάνω στην σκηνή.Πέρασαν έξι χρόνια μέχρι να μας επισκεφτούν ξανά τα παιδιά, αυτή την φορά στην Ριζούπολη ως σούπερ-σταρ οι οποίοι ήταν πλεον headliners σε φεστιβάλ όπως το Lollapalouza, παίζοντας για 400.000 θεατές.Στο γήπεδο του Απόλλωνα που γέμισε ασφυκτικά οι τεχνικοί τους έστησαν τότε 200 ηχεία τα οποία κρεμάστηκαν σε όλες τις πλευρές της σκηνής,η οποία είχε 12 μέτρα ύψος.Το σετ τους ήταν ξανά εκρηκτικό, ισορροπώντας ανάμεσα σε παλιά και νέα τραγούδια τους ενώ για encore επέλεξαν αυτή τη φορά το «Battery» σε μια συναυλία όπου ο ιδρώτας έτρεξε και πάλι άφθονος.Η τρίτη και για πολλούς η πιο εκρηκτική εμφάνιση της μπάντας έλαβε χώρα και πάλι το καλοκαίρι του 2007 στην Μαλακάσα μια ζεστή μέρα που το ημερολόγιο έγραφε 3 Ιουλίου, ενώπιων 30.000 περίπου θεατών.Η σχέση του γκρουπ με τους έλληνες φαν λειτουργούσε αμφίδρομα και αυτό φάνηκε από την έναρξη της συναυλίας με τα δεκάδες καπνογόνα που άναψαν και τα ουρλιαχτά του κόσμου.Η λίστα με τα τραγούδια που επέλεξαν ήταν ένα come back στις ρίζες τους με κομμάτια δυναμίτες όπως το «Muster of Puppets» ενώ έπαιξαν για πρώτη φορά το «Justice for All».Ο Χέτφιλντ είχε πάθει πλάκα με τους δαιμονισμένους φαν και έλεγε συνέχεια «δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω» ενώ ο ντράμερ Λαρς Ούλριχ δήλωσε ότι θα ξαναέρθουν γρήγορα.Ήρθαν τρία χρόνια μετά, αλλά όχι μόνοι τους στις 24 Ιουνίου του 2010 ξανά στην Μαλακάσα, αυτή την φορά επικεφαλής του κουαρτέτου αν μπορεί να ειπωθεί έτσι, της thrash metal σκηνής.Οι Anthrax, Megadeath, Slayer και Metallica δημιούργησαν έναν συνδυασμό-δυναμίτη για τους έλληνες μεταλλάδες που σε ένα βράδυ είδαν τέσσερα αγαπημένα τους ονόματα.Ο Χέτφιλντ και οι υπόλοιποι τρεις έπαιξαν μια λίστα 18 τραγουδιών από επτά διαφορετικές δισκογραφικές δουλειές τους και για πρώτη φορά μπροστά σε ελληνικό κοινό τα«Ride the Lightning» και «Breadfun».Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν σήμερα το βράδυ.