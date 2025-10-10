Προβληματισμός στη Γερμανία: Δεν μπορεί να καταρρίψει τα ρωσικά drones λόγω των… ναζί – Τι λέει το Σύνταγμά της

Ο Ρέβεκαμπ το έθεσε ξεκάθαρα: «Ο κόσμος έχει αλλάξει και πλέον δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια. Πρέπει να προσαρμόσουμε το Σύνταγμά μας στη νέα πραγματικότητα».Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico για μια χώρα που κουβαλά ακόμη το βάρος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ιδέα της εσωτερικής στρατιωτικής εμπλοκής παραμένει πολιτικά και κοινωνικά εκρηκτική — ακόμη κι όταν οι απειλές έρχονται από τη Μόσχα.