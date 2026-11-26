Ο Λουίς Ενρίκε αποθέωσε την Ρόμα: «Δεν θα ήθελα να την αντιμετωπίσουμε ξανά»
Ο Λουίς Ενρίκε αποθέωσε την Ρόμα: «Δεν θα ήθελα να την αντιμετωπίσουμε ξανά»
Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Ρωμαίους, μετά την μεταξύ τους ισοπαλία στο Παρίσι για τη League Phase του Champions League
Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια μίλησε για τη Ρόμα και τον Τζανπιέρο Γκασπερίνι ο Λουίς Ενρίκε, μετά την ισοπαλία της Παρί Σεν Ζερμέν με τους Ιταλούς στο «Παρκ ντε Πρενς», για το Champions League.
Ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Γκασπερίνι, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ως την πιο δύσκολη που έχει δώσει η Παρί στη φετινή σεζόν.
«Χωρίς αμφιβολία, ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας που έχει παίξει η Παρί Σεν Ζερμέν αυτή τη σεζόν. Η Ρόμα του Γκασπερίνι είναι μοναδική, με πολλή προσωπικότητα και πολύ επιθετική. Το είδαμε αυτό από τα πρώτα λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο προπονητής των Παριζιάνων έδωσε συγχαρητήρια στους Ιταλούς, αναγνωρίζοντας πως θα μπορούσαν ακόμη και να έχουν φύγει με τη νίκη από το Παρίσι.
«Είμαι χαρούμενος με αυτόν τον βαθμό. Θα μπορούσαμε ακόμη και να είχαμε χάσει. Είναι προς τιμήν της Ρόμα. Ανεξάρτητα από το ποιοι παίκτες είχαν αγωνιστεί, θα είχαμε δυσκολευτεί. Η Ρόμα άξιζε περισσότερους βαθμούς από αυτούς που είχε μέχρι τώρα», πρόσθεσε.
Μάλιστα, ο Λουίς Ενρίκε προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκτίμηση για τη συνέχεια της ιταλικής ομάδας, υποστηρίζοντας πως έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει ακόμη και το πρωτάθλημα Ιταλίας.
«Το μέλλον της Ρόμα είναι υπέροχο. Μπορούν να κερδίσουν το Σκουντέτο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορούν να τερματίσουν ανάμεσα στις 24 πρώτες ομάδες. Ελπίζω να τα καταφέρουν και δεν θα ήθελα να τους αντιμετωπίσω ξανά. Ίσως στον τελικό...», δήλωσε με νόημα.
Ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Γκασπερίνι, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ως την πιο δύσκολη που έχει δώσει η Παρί στη φετινή σεζόν.
🚨 Luis Enrique: “Roma were the hardest match we’ve had to play so far. I don’t want to have to play them again! Maybe only in the final…”. “They deserved to win against Real Madrid, against Man United and maybe also against us”. https://t.co/kOA5Zrb1Yc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2026
«Χωρίς αμφιβολία, ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας που έχει παίξει η Παρί Σεν Ζερμέν αυτή τη σεζόν. Η Ρόμα του Γκασπερίνι είναι μοναδική, με πολλή προσωπικότητα και πολύ επιθετική. Το είδαμε αυτό από τα πρώτα λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο προπονητής των Παριζιάνων έδωσε συγχαρητήρια στους Ιταλούς, αναγνωρίζοντας πως θα μπορούσαν ακόμη και να έχουν φύγει με τη νίκη από το Παρίσι.
«Είμαι χαρούμενος με αυτόν τον βαθμό. Θα μπορούσαμε ακόμη και να είχαμε χάσει. Είναι προς τιμήν της Ρόμα. Ανεξάρτητα από το ποιοι παίκτες είχαν αγωνιστεί, θα είχαμε δυσκολευτεί. Η Ρόμα άξιζε περισσότερους βαθμούς από αυτούς που είχε μέχρι τώρα», πρόσθεσε.
Μάλιστα, ο Λουίς Ενρίκε προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκτίμηση για τη συνέχεια της ιταλικής ομάδας, υποστηρίζοντας πως έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει ακόμη και το πρωτάθλημα Ιταλίας.
«Το μέλλον της Ρόμα είναι υπέροχο. Μπορούν να κερδίσουν το Σκουντέτο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορούν να τερματίσουν ανάμεσα στις 24 πρώτες ομάδες. Ελπίζω να τα καταφέρουν και δεν θα ήθελα να τους αντιμετωπίσω ξανά. Ίσως στον τελικό...», δήλωσε με νόημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα