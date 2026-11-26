Συνέχεια στην αντιπαράθεσή του με τον Εργκίν Αταμάν έδωσε ο Εβάν Φουρνιέ, παίρνοντας εκ νέου θέση για την υπόθεση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και τη διαμάχη που έχει προκύψει με τη FIBA.

Ο Γάλλος διεθνής του Ολυμπιακού επανήλθε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, αυτή τη φορά με μια εκτενή τοποθέτηση, στην οποία αμφισβήτησε τη σύγκριση που έκανε ο Τούρκος προπονητής ανάμεσα στις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Τουρκίας.

@Battigol Wtf does color have to do nationality? If you are black you cant be French? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 26, 2026

Αρχικά, ο Φουρνιέ αναφέρθηκε στο παρελθόν του Μπιμπέροβιτς, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του στις μικρές εθνικές ομάδες της Βοσνίας και τη μετακόμισή του στην Τουρκία σε ηλικία 16-17 ετών. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες συνθήκες δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε την εμπειρία του από την εθνική Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, επισημαίνοντας πως όλοι οι συμπαίκτες του είχαν γεννηθεί στη Γαλλία, με μοναδική εξαίρεση τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος γεννήθηκε στο Βέλγιο, αλλά μετακόμισε στο Στρασβούργο σε ηλικία μόλις τριών ετών.



@Utku_arslannn Last time I played for Team France at Paris Olympics we were ALL born in France. Only Frank was born in Belgium and moved to Strasbourg at 3. So what the fuck are we talking about here — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 26, 2026

Ο άσος του Ολυμπιακού έκλεισε την τοποθέτησή του με ένα ξεκάθαρο μήνυμα, αμφισβητώντας τη σύνδεση που γίνεται ανάμεσα στο χρώμα του δέρματος και την εθνικότητα ενός αθλητή.

«Τι σχέση έχει το χρώμα του δέρματος με την εθνικότητα; Αν είσαι μαύρος, δεν μπορείς να είσαι Γάλλος; Τι στο καλό συζητάμε εδώ;», ανέφερε χαρακτηριστικά.