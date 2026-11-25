Κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης: Αρνείται τις κατηγορίες ο 49χρονος αρχιμανδρίτης και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη
Κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης: Αρνείται τις κατηγορίες ο 49χρονος αρχιμανδρίτης και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη
Οι συνήγοροί του καταγγέλλουν παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και προσβολή της προσωπικότητάς του μέσω της δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων και της αναπαραγωγής παλαιότερων δημοσιευμάτων
Νέα διάσταση στην υπόθεση του κυκλώματος με τα φερόμενα ως πλαστά έργα τέχνης δίνει η παρέμβαση των συνηγόρων υπεράσπισης του 49χρονου αρχιμανδρίτη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της ανακριτικής έρευνας.
Με ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι του καταγγέλλουν ότι η ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και προσωπικών στοιχείων του εντολέα τους, αλλά και η αναπαραγωγή παλαιότερων δημοσιευμάτων που, όπως υποστηρίζουν, δεν συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση, παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας και προσβάλλουν την προσωπικότητά του. Την ίδια ώρα, ο αρχιμανδρίτης αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, δηλώνοντας μέσω των συνηγόρων του ότι θα προσφύγει στους αρμόδιους θεσμούς για την προστασία των δικαιωμάτων του.
Ολόκληρη η ανακοίνωση των συνηγόρων του αρχιμανδρίτη είναι η ακόλουθη:
«Κατόπιν της προσφάτως ανατεθείσης εις ημάς εντολής προς υπεράσπιση του εντολέως μας 49χρονου Αρχιμανδρίτη σε σχέση με την ανακριτική διαδικασία που διενεργείται για φερόμενα πλαστά έργα τέχνης, μεταξύ άλλων και σε βάρος του, κι ενόψει της διαρκώς εντεινόμενης δημοσιότητας της υποθέσεως, καθίσταται επιβεβλημένη η επισήμανση των ακολούθων:
1/ Η αθρόα κι ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή φωτογραφιών και λοιπών προσωπικών δεδομένων του εντολέως μου, αφού η διά της τεχνικής θολώσεως της εικόνας προσπάθεια απόκρυψης των χαρακτηριστικών του προσώπου του δεν αναιρεί τη δυνατότητα ευχερούς αναγνωρίσεως και ταυτοποιήσεώς του, με αποτέλεσμα να μην εκπληρούται ο σκοπός της ανωνυμοποιήσεως, άνευ – εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω – σχετικής εισαγγελικής διατάξεως επιτρέπουσας αυτό, εγείρει μείζονα ζητήματα νομιμότητας συνιστώντας βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς του και ευθεία καταστρατήγηση του τεκμηρίου αθωότητας, όπως αυτό προστατεύεται από το άρθρο 71 ΚΠΔ και το άρ. 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ. Η δε σοβαρότητα της υποθέσεως ουδόλως νομιμοποιεί την περιστολή θεμελιωδών δικαιωμάτων του.
2/Η αναπαραγωγή αδιακρίτως παλαιότερων δημοσιευμάτων, στερουμένων οιασδήποτε ουσιαστικής ή νομικής συνάφειας προς την υπό διερεύνηση υπόθεση και η δι’ αυτής – καθώς και η δια της συρραφής ετερόκλητων περιστατικών – επιχειρούμενη διασύνδεση της τελευταίας με αυτά παρεκτός ότι κατατείνει στη δημιουργία δυσμενών εντυπώσεων, αντιστρατεύεται ευθέως το τεκμήριο αθωότητας και τη δημοσιογραφική δεοντολογία, ενόψει ότι αντικείμενο της εκάστοτε ποινικής διερευνήσεως είναι συγκεκριμένες πράξεις κατά των οποίων έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη και όχι η απαξίωση συλλήβδην της προσωπικότητας του εκάστοτε κατηγορουμένου προσώπου.
3/ Ο εντολεύς μας δηλώνει ότι ουδεμία ενοχή υπέχει διά τα αποδιδόμενα εις αυτόν, η δε αθωότητά του θα καταδειχθεί κατά την προσήκουσα δικονομική διαδικασία και μόνον στο πλαίσιο ταύτης.
4/ Με απόλυτο σεβασμό στην ιδιαίτερη αποστολή της δικαστικής εξουσίας στην κοινωνία, η δράστη οποίας, ως εγγυήτριας της δικαιοσύνης είναι θεμελιώδης αξία του κράτους δικαίου, ο εντολέας μου δηλώνει ότι θα αποταθεί αρμοδίως στους θεσμούς και τους φορείς που έχουν επιληφθεί και η μέχρι τούδε παραβίαση των δικαιωμάτων του – όπως αυτά προστατεύονται από το Σύνταγμα και το Νόμο – από δημοσιεύματα και εκπομπές, θα αχθεί προς κρίσιν από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
Oι συνήγοροι υπερασπίσεως
Γεώργιος Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγόρος ΜΔΕ
Χριστίνα – Μαρία Αρ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής».
Με ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι του καταγγέλλουν ότι η ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και προσωπικών στοιχείων του εντολέα τους, αλλά και η αναπαραγωγή παλαιότερων δημοσιευμάτων που, όπως υποστηρίζουν, δεν συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση, παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας και προσβάλλουν την προσωπικότητά του. Την ίδια ώρα, ο αρχιμανδρίτης αρνείται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, δηλώνοντας μέσω των συνηγόρων του ότι θα προσφύγει στους αρμόδιους θεσμούς για την προστασία των δικαιωμάτων του.
Ολόκληρη η ανακοίνωση των συνηγόρων του αρχιμανδρίτη είναι η ακόλουθη:
«Κατόπιν της προσφάτως ανατεθείσης εις ημάς εντολής προς υπεράσπιση του εντολέως μας 49χρονου Αρχιμανδρίτη σε σχέση με την ανακριτική διαδικασία που διενεργείται για φερόμενα πλαστά έργα τέχνης, μεταξύ άλλων και σε βάρος του, κι ενόψει της διαρκώς εντεινόμενης δημοσιότητας της υποθέσεως, καθίσταται επιβεβλημένη η επισήμανση των ακολούθων:
1/ Η αθρόα κι ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή φωτογραφιών και λοιπών προσωπικών δεδομένων του εντολέως μου, αφού η διά της τεχνικής θολώσεως της εικόνας προσπάθεια απόκρυψης των χαρακτηριστικών του προσώπου του δεν αναιρεί τη δυνατότητα ευχερούς αναγνωρίσεως και ταυτοποιήσεώς του, με αποτέλεσμα να μην εκπληρούται ο σκοπός της ανωνυμοποιήσεως, άνευ – εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω – σχετικής εισαγγελικής διατάξεως επιτρέπουσας αυτό, εγείρει μείζονα ζητήματα νομιμότητας συνιστώντας βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς του και ευθεία καταστρατήγηση του τεκμηρίου αθωότητας, όπως αυτό προστατεύεται από το άρθρο 71 ΚΠΔ και το άρ. 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ. Η δε σοβαρότητα της υποθέσεως ουδόλως νομιμοποιεί την περιστολή θεμελιωδών δικαιωμάτων του.
2/Η αναπαραγωγή αδιακρίτως παλαιότερων δημοσιευμάτων, στερουμένων οιασδήποτε ουσιαστικής ή νομικής συνάφειας προς την υπό διερεύνηση υπόθεση και η δι’ αυτής – καθώς και η δια της συρραφής ετερόκλητων περιστατικών – επιχειρούμενη διασύνδεση της τελευταίας με αυτά παρεκτός ότι κατατείνει στη δημιουργία δυσμενών εντυπώσεων, αντιστρατεύεται ευθέως το τεκμήριο αθωότητας και τη δημοσιογραφική δεοντολογία, ενόψει ότι αντικείμενο της εκάστοτε ποινικής διερευνήσεως είναι συγκεκριμένες πράξεις κατά των οποίων έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη και όχι η απαξίωση συλλήβδην της προσωπικότητας του εκάστοτε κατηγορουμένου προσώπου.
3/ Ο εντολεύς μας δηλώνει ότι ουδεμία ενοχή υπέχει διά τα αποδιδόμενα εις αυτόν, η δε αθωότητά του θα καταδειχθεί κατά την προσήκουσα δικονομική διαδικασία και μόνον στο πλαίσιο ταύτης.
4/ Με απόλυτο σεβασμό στην ιδιαίτερη αποστολή της δικαστικής εξουσίας στην κοινωνία, η δράστη οποίας, ως εγγυήτριας της δικαιοσύνης είναι θεμελιώδης αξία του κράτους δικαίου, ο εντολέας μου δηλώνει ότι θα αποταθεί αρμοδίως στους θεσμούς και τους φορείς που έχουν επιληφθεί και η μέχρι τούδε παραβίαση των δικαιωμάτων του – όπως αυτά προστατεύονται από το Σύνταγμα και το Νόμο – από δημοσιεύματα και εκπομπές, θα αχθεί προς κρίσιν από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
Oι συνήγοροι υπερασπίσεως
Γεώργιος Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγόρος ΜΔΕ
Χριστίνα – Μαρία Αρ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής».
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