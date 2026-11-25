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Άγνωστες πτυχές της πολιτικής και διπλωματικής δράσης του Ιωάννη Καποδίστρια κατά τις δύο κρίσιμες δεκαετίες που προηγήθηκαν της Ελληνικής Επανάστασης φωτίζει ο νέος συλλογικός τόμος «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το Ελληνικό Ζήτημα (1800-1821)», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Κασταλία» και θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα, στην ανατολική αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών. Την εκδήλωση διοργανώνει το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρος Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη, το οποίο βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών στις 18 Δεκεμβρίου 2025, με την ευγενική υποστήριξη και του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμούς εκπρόσωποι της Ακαδημίας Αθηνών και του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών και προσωπικοτήτων του δημόσιου βίου, μεταξύ των οποίων ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ Ευάγγελος Βενιζέλος, η πρόεδρος του Ιδρύματος, δρ Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη και ο εκδότης Μάκης Μηχιώτης. Οι συγγραφείς του τόμου θα λάβουν επίσης τον λόγο επί της συγγραφικής τους συμβολής.Στις 722 σελίδες του τόμου, πανεπιστημιακοί, ιστορικοί, διπλωμάτες, νομικοί και ερευνητές εξετάζουν την προεπαναστατική δράση του Καποδίστρια, από τα πρώτα του πολιτικά βήματα στην Επτάνησο Πολιτεία μέχρι την ανάδειξή του σε κορυφαίο παράγοντα της ρωσικής και ευρωπαϊκής διπλωματίας. Αναδεικνύουν νέες ιστορικές πηγές, αξιοποιούν ανέκδοτα χειρόγραφα και αδημοσίευτα αρχεία και επανεξετάζουν κρίσιμες επιλογές του σε μια περίοδο κατά την οποία το Ελληνικό Ζήτημα διεκδικούσε τη θέση του στη διεθνή πολιτική σκηνή. Για παράδειγμα πώς προετοίμαζε ο Ιωάννης Καποδίστριας την ελληνική Παλιγγενεσία πριν από το 1821; Ποια ήταν η στρατηγική του απέναντι στις Μεγάλες Δυνάμεις, πώς διαχειριζόταν τις αντιθέσεις της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ποια ήταν η σχέση του με τον Μέττερνιχ και τι αποκαλύπτουν τα αδημοσίευτα έγγραφα των ρωσικών κρατικών αρχείων για την πολιτική του διαδρομή; Στα ερωτήματα αυτά, αλλά και σε λιγότερο γνωστές πτυχές της δράσης μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, επιχειρεί να απαντήσει η νέα έκδοση. Στην ουσία πρόκειται για την συνέχεια του συλλογικού τόμου «Ιωάννης Καποδίστριας: Διεθνείς, Θεσμικές και Πολιτικές Προσεγγίσεις (1800-1831)», που κυκλοφόρησε το 2021, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ολοκληρώνεται έτσι μια εκτενής δίτομη εκδοτική πρωτοβουλία, αφιερωμένη στο πρόσωπο, την πολιτική σκέψη και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.Γεγονός είναι ότι παρά την εκτενή ιστοριογραφία γύρω από τον Ιωάννη Καποδίστρια και την καθοριστική συμβολή του στην υπόθεση της ελληνικής ανεξαρτησίας, σημαντικές διαστάσεις της πολιτικής και διπλωματικής του δραστηριότητας παραμένουν αντικείμενο ιστορικής έρευνας. Όπως είχε επισημάνει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, «ο Καποδίστριας εξακολουθεί ακόμη τώρα να αναδύεται από το σκοτάδι, μέσα από τα αδημοσίευτα αρχεία των υπουργείων των Μεγάλων Δυνάμεων της Εποχής του, μέσα από την αλληλογραφία του και τα δημόσια έγγραφα, πολλά των οποίων δεν φέρουν την υπογραφή του, αλλά που είναι φανερό πως αυτός τα είχε συντάξει».Στο επίκεντρο της νέας έκδοσης βρίσκεται η πολυδιάστατη προσπάθεια του Καποδίστρια για την προώθηση του Ελληνικού Ζητήματος κατά την περίοδο 1800-1821. Από τη νομοθετική και πολιτική του δραστηριότητα στα Επτάνησα μέχρι τη διαμόρφωση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια, αλλά και έναντι της Ισπανίας και των αποικιών της στην Αμερική, οι μελέτες αναδεικνύουν το εύρος της δράσης του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η διερεύνηση του λεγόμενου «Καποδιστριακού Μηχανισμού» για την προετοιμασία της Παλιγγενεσίας, οι αντιφατικές ιστορικές και ιδεολογικές αναγνώσεις της προσωπικότητάς του, καθώς και ένα ανέκδοτο ελληνικό χειρόγραφο της Ρουμανικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου, το οποίο αφορά τον αντίλογο στην επιστολή με την οποία ο Καποδίστριας καταδίκαζε το επαναστατικό κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία. Κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του σκέψης, όπως αναδεικνύεται στην έκδοση, παραμένει η βαθιά πεποίθησή του ότι «η αναγέννησις και η αληθής ανεξαρτησία ενός λαού δεν δύναται να είναι, ειμή και μόνον ίδιον έργον»., διδάκτωρ, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος: «Προετοιμάζοντας την Παλιγγενεσία: Η προσέγγιση Ι. Καποδίστρια και η δράση του “Καποδιστριακού Μηχανισμού”».ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρώην υπουργός Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας: «Οι αντιφατικές προσλήψεις του Ιωάννη Καποδίστρια και η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας».μουσικός, καθηγητής και ερευνητής: «Η Επανάσταση των Φιλομούσων: Καποδίστριας – Κοραής, Καλλιόπη – Λόγιος Ερμής».ιστορικός και επιμελήτρια στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο: «Ο αντίλογος στην επιστολή που έγραψε ο Ιωάννης Καποδίστριας στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, καταδικάζοντας το επαναστατικό κίνημα στη Μολδοβλαχία – Το ανέκδοτο Ελληνικό χειρόγραφο της Ρουμανικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου»., διδάκτωρ, πρώην πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο και επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) στις Βρυξέλλες: «Ο Ρόλος του Ιωάννη Καποδίστρια στη διαμόρφωση της Ρωσικής πολιτικής έναντι της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένου του θέματος των Ισπανικών αποικιών στην Αμερική, την περίοδο 1815-1822».διδάκτωρ Νομικής, πληρεξούσιος υπουργός Α΄ επί τιμή και πρώην καθηγητής Διεθνούς Δικαίου: «Η εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια και η ρωσική εξωτερική πολιτική του τέλους 18ου – αρχών 19ου αιώνα».αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Ο Μέττερνιχ και η Ελλάς του Καποδίστρια»., διδάκτωρ, υποστράτηγος ε.α. και τακτικό μέλος της Ιονικής Ακαδημίας (1808): «Ιωάννης Καποδίστριας και Μητροπολίτης Ιγνάτιος: Από τις επιφυλάξεις στην εγκάρδια φιλία».συγγραφέας, ιστορική ερευνήτρια και μεταφράστρια: «Η εν Κεφαλληνία πολιτική βάπτιση του Ι. Καποδίστρια και η πρώτη εναντιογνωμία με τον Υποπρόξενο της Αυστρίας».διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος και συγγραφέας: «Το πρωτοποριακό πολιτικονομοθετικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια στην Επτάνησο Πολιτεία και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο και η θέση του έναντι του Εθνικού Ζητήματος».επίτιμος δικηγόρος, LL.M. του University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη: «Ο ρόλος του Γεωργίου Μοντσενίγου στην Επτάνησο Πολιτεία και η συμβολή του στην αρχική πολιτική σταδιοδρομία του Ιωάννη Καποδίστρια».ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ: «Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννης Καποδίστριας (1815-1822) και το Διεθνές Δίκαιο της εποχής του».αριστούχος διδάκτωρ Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, πρώην καθηγήτρια ΔΞΓ, ΕΚΠΑ και ΕΣΔΔ: «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Οικογένεια Στούρντζα – Με όραμα την Παλιγγενεσία».διδάκτωρ και αντιναύαρχος ε.α.: «Παράσημα, τιμητικές και άλλες διακρίσεις, απονεμηθείσες στον Ιωάννη Καποδίστρια, κατά την περίοδο 1805 μέχρι το 1821».διδάκτωρ, πρέσβης επί τιμή, συνιδρυτής (2016) και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Μελετών «Ο ΣΤΡΑΒΩΝ»: «Η Ρωσική πολιτική στα Βαλκάνια κατά τα έτη της Υπηρεσίας του Καποδίστρια (1809-1822)».διδάκτωρ: «Ιωάννης Καποδίστριας και Διπλωματία της Πειθούς: Στρατηγικές Δράσεις στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Σκηνή (1804-1821)».διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, επίτιμη δικηγόρος, πρώην δικηγόρος Μονάχου και πρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη: Πρόλογος – Εισαγωγή.αντιπλοίαρχος (Μ) ΠΝ ε.α., διδάκτωρ Νεότερης Ιστορίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και γενικός γραμματέας του Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ): «Ι. Καποδίστριας: Βηματίζοντας προς τη Ρωσική Διπλωματική Υπηρεσία – Ρωσικά κρατικά αρχεία – αδημοσίευτα έγγραφα».Η έκδοση φιλοδοξεί να συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση του Καποδίστρια όχι μόνο ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, αλλά και ως πολιτικού και διπλωμάτη που, πολύ πριν από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, δραστηριοποιήθηκε στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων της εποχής του.Τίτλος: Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το Ελληνικό Ζήτημα (1800-1821)Εκδόσεις: ΚασταλίαΣελίδες: 722Διαστάσεις: 21 × 27 εκ.ISBN: 978-618-5279-28-8Τιμή: 42 ευρώΕπικοινωνία: Εκδόσεις «Κασταλία», Σταδίου 33, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59. Τηλέφωνα: 210 3215280, 210 3247945. Φαξ: 210 3215281, 210 3315176. Email: info@kastaliaeditions.gr.