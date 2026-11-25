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«The Basketball Show» σήμερα με καλεσμένο τον Μπάνε Πρέλεβιτς: Η βόμβα του Χέιζ - Ντέιβις και ο Ολυμπιακός που ψάχνει κορυφή
«The Basketball Show» σήμερα με καλεσμένο τον Μπάνε Πρέλεβιτς: Η βόμβα του Χέιζ - Ντέιβις και ο Ολυμπιακός που ψάχνει κορυφή
Η εκπομπή του protothema.gr γύρω από τον πλανήτη του μπάσκετ
UPD:
Το «The Basketball Show» πιστό σε ένα ακόμα ραντεβού μεταφέρει και αναλύει όλα τα νέα της μπασκετικής επικαιρότητας.
Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο Μπάνε Πρέλεβιτς.
Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο Μπάνε Πρέλεβιτς.
UPD:
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