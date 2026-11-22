Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Σοκ με Αντίνο στον Παναθηναϊκό, αποχώρησε με φορείο στο 5ο λεπτό του αγώνα με τον ΟΦΗ, δείτε βίντεο
Σοκ με Αντίνο στον Παναθηναϊκό, αποχώρησε με φορείο στο 5ο λεπτό του αγώνα με τον ΟΦΗ, δείτε βίντεο
Ο Αργεντινός επιθετικός πάτησε άσχημα σε προσπάθεια του να αποφύγει αμυντικό του ΟΦΗ και βρέθηκε στο έδαφος σφαδάζοντας - Φόβοι για σοβαρή ζημιά στο γόνατο, αύριο υποβάλλεται σε μαγνητική
Το ΟΑΚΑ υποδέχθηκε 30.000 φίλους του Παναθηναϊκού που ήθελαν να δουν την ομάδα τους να φτάνει σε μία ακόμη νίκη στη φετινή Stoiximan Super League, αλλά μόλις στο 5ο λεπτό... πάγωσαν.
Ο Σαντίνο Αντίνο, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του συνόλου που έχει δημιουργήσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, στην προσπάθεια του να αποφύγει τον Σιέλη, άνοιξε το κοντρόλ, πάτησε άσχημα του πόδι του και βρέθηκε χορτάρι πιάνοντας το αριστερό του γόνατο.
Ο Αργεντινός πονούσε πάρα πολύ και το έδειχνε με το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού να τρέχει κοντά του για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες και μετά από δύο λεπτά περίπου μεταφέρθηκε με το ειδικό αυτοκινητάκι εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Γιάγκουσιτς να παίρνει τη θέση του.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αργεντινός έχει υποστεί ζημιά στο γόνατο, αλλά το πόσο σοβαρή είναι θα φανεί από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία θα υποβληθεί αύριο.
Ο Σαντίνο Αντίνο, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του συνόλου που έχει δημιουργήσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, στην προσπάθεια του να αποφύγει τον Σιέλη, άνοιξε το κοντρόλ, πάτησε άσχημα του πόδι του και βρέθηκε χορτάρι πιάνοντας το αριστερό του γόνατο.
Ο Αργεντινός πονούσε πάρα πολύ και το έδειχνε με το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού να τρέχει κοντά του για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες και μετά από δύο λεπτά περίπου μεταφέρθηκε με το ειδικό αυτοκινητάκι εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Γιάγκουσιτς να παίρνει τη θέση του.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αργεντινός έχει υποστεί ζημιά στο γόνατο, αλλά το πόσο σοβαρή είναι θα φανεί από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία θα υποβληθεί αύριο.
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