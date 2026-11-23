Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ μετέφερε παιδάκι 2 ετών στο Ιπποκράτειο
Ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ μετέφερε παιδάκι 2 ετών στο Ιπποκράτειο
Το ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ - Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τη σύγκρουση
Επεισοδιακή εξέλιξη είχε το βράδυ της Κυριακής η διακομιδή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη ενός παιδιού 2 ετών και 3 μηνών που είχε καταπιεί ξένο σώμα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ασθενοφόρο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ιασωνίδου και Εγνατία.
Κατά την ίδια πηγή το ασθενοφόρο συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ΙΧ να συγκρούεται με το ασθενοφόρο που είχε ξεκινήσει από την Κατερίνη.
Μαζί με το παιδί και τους διασώστες, στο ασθενοφόρο επέβαινε και η μητέρα του ανήλικου, χωρίς, ευτυχώς, να σημειώνεται κάποιος τραυματισμός, ενώ το μικρό παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με άλλο ασθενοφόρο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ασθενοφόρο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ιασωνίδου και Εγνατία.
Κατά την ίδια πηγή το ασθενοφόρο συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ΙΧ να συγκρούεται με το ασθενοφόρο που είχε ξεκινήσει από την Κατερίνη.
Μαζί με το παιδί και τους διασώστες, στο ασθενοφόρο επέβαινε και η μητέρα του ανήλικου, χωρίς, ευτυχώς, να σημειώνεται κάποιος τραυματισμός, ενώ το μικρό παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με άλλο ασθενοφόρο.
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