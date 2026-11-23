Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Ποιοι συμμετέχουν, πως θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς - Δεμένα τα πλοία - Σε 24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ και ΟΛΜΕ, με τη συμμετοχή 28 Εργατικών Κέντρων και 13 Ομοσπονδιών - Συλλαλητήρια σε πάνω από 60 πόλεις





Το μετρό της Αθήνας αναμένεται να λειτουργήσει μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και τραμ εκκρεμούν οι τελικές αποφάσεις των εργαζομένων.



τα πλοία αναμένεται να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση.



Στην απεργία συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία σχολικών μονάδων, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται γενικευμένο κλείσιμο των σχολείων.



Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις, με κεντρικά συλλαλητήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.



Μετρό Αθήνας: Ποιες ώρες θα λειτουργήσει την Τετάρτη Δύο



Συγκεκριμένα:



Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00: Στάση εργασίας.



Κλείσιμο



Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας: Νέα στάση εργασίας.



Εφόσον επιβεβαιωθεί ο σχεδιασμός, το επιβατικό κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί το μετρό μόνο στο εννεάωρο 09:00-18:00.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις πρωινές και απογευματινές μετακινήσεις, καθώς οι στάσεις εργασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη επιβατική κίνηση τις ώρες λειτουργίας.



Με σημαντικές ανατροπές στις καθημερινές μετακινήσεις, προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων αναμένεται να κυλήσει η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, λόγω της πανελλαδικής απεργίας στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Τοαναμένεται να λειτουργήσει μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και τραμ εκκρεμούν οι τελικές αποφάσεις των εργαζομένων.Την ίδια ώρα,, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση.Στην απεργία συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία σχολικών μονάδων, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται γενικευμένο κλείσιμο των σχολείων.Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί, με κεντρικά συλλαλητήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.Δύο στάσεις εργασίας έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι στο μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).Συγκεκριμένα:Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00: Στάση εργασίας.Από τις 09:00 έως τις 18:00: Προβλεπόμενο διάστημα λειτουργίας.Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας: Νέα στάση εργασίας.Εφόσον επιβεβαιωθεί ο σχεδιασμός, το επιβατικό κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί το μετρό μόνο στο εννεάωρο 09:00-18:00.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις πρωινές και απογευματινές μετακινήσεις, καθώς οι στάσεις εργασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη επιβατική κίνηση τις ώρες λειτουργίας.

Λεωφορεία, τρόλεϊ, ΗΣΑΠ και τραμ: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα Χωρίς οριστικές ανακοινώσεις παραμένει η εικόνα για τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική.



Για τα λεωφορεία αναμένονται οι αποφάσεις των εργαζομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στην απεργία και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης στάσεων εργασίας.



Αντίστοιχα, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί το καθεστώς λειτουργίας για:



Τα τρόλεϊ.

Τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ – Ηλεκτρικός).

Το τραμ.



Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των συγκοινωνιακών φορέων, καθώς ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες τροποποιήσεις ή περιορισμοί στα δρομολόγια.



Απεργία στα πλοία: Ποια δρομολόγια επηρεάζονται Σημαντικές αναταράξεις αναμένονται και στην ακτοπλοΐα, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική απεργία.



Η κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει αναστολή ακτοπλοϊκών δρομολογίων την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά.



Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι την ημέρα της απεργίας θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το πρακτορείο έκδοσης των εισιτηρίων τους, προκειμένου να ενημερωθούν για ακυρώσεις, τροποποιήσεις και δυνατότητες αλλαγής της κράτησής τους.



Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της απεργίας έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.



Στην Αθήνα, το απεργιακό συλλαλητήριο έχει οριστεί για τις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις.



Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι μισθολογικές αυξήσεις, η λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ακρίβειας στα νοικοκυριά, η διασφάλιση καλύτερων συνθηκών απασχόλησης και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.