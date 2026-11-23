Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Νοτιάδες έως 9 μποφόρ και 25άρια σήμερα: Έρχεται βουτιά 10 βαθμών από τα μέσα της εβδομάδας και στο βάθος χιόνια
Νοτιάδες έως 9 μποφόρ και 25άρια σήμερα: Έρχεται βουτιά 10 βαθμών από τα μέσα της εβδομάδας και στο βάθος χιόνια
Λίγες νεφώσεις σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια
Με νοτιάδες, υγρασία, βροχές και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες ξεκινά η εβδομάδα. Προς το τέλος της, ο καιρός φαίνεται να παίρνει χειμωνιάτικη τροπή, με κρύο και χιόνια.
Σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η μέρα θα ξεκινήσει με ομίχλες. Στη δυτική Ελλάδα, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Λίγες βροχές αναμένονται επίσης στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στη Μακεδονία.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, αλλά θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη και τους 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέει ισχυρός βαρδάρης.
Από την Πέμπτη έως την Κυριακή οι συνθήκες θα ευνοούν τις βροχές και τις καταιγίδες. Προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται πως το κρύο θα ενταθεί και θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.
Σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η μέρα θα ξεκινήσει με ομίχλες. Στη δυτική Ελλάδα, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Λίγες βροχές αναμένονται επίσης στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στη Μακεδονία.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, αλλά θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη και τους 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέει ισχυρός βαρδάρης.
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΤην Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το πέρασμα ψυχρού μετώπου θα ρίξει τη θερμοκρασία έως και 10 βαθμούς. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας αναμένεται παγετός.
Από την Πέμπτη έως την Κυριακή οι συνθήκες θα ευνοούν τις βροχές και τις καταιγίδες. Προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται πως το κρύο θα ενταθεί και θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.
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