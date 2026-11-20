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Οι Ιταλοί επανέρχονται για Ντόρσεϊ – Το μήνυμα Μπαρτζώκα και η ανταλλαγή που συμφέρει τους πάντες
Οι Ιταλοί επανέρχονται για Ντόρσεϊ – Το μήνυμα Μπαρτζώκα και η ανταλλαγή που συμφέρει τους πάντες
Το όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει στην επικαιρότητα και εκτός Ελλάδας, με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον ομογενή γκαρντ του Ολυμπιακού
Η ιστοσελίδα RealOlimpiaMilano επανέρχεται στην υπόθεσή του, με αφορμή τις τοποθετήσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν από την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague, την Παρασκευή (20/11).
Ο Έλληνας προπονητής ξεκαθάρισε ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στους Μαδριλένους, απαντώντας αρνητικά σε σχετική ερώτηση για τη διαθεσιμότητά του.
Παράλληλα, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους αναφορικά με τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον παίκτη και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο Έλληνας προπονητής ξεκαθάρισε ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στους Μαδριλένους, απαντώντας αρνητικά σε σχετική ερώτηση για τη διαθεσιμότητά του.
Παράλληλα, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους αναφορικά με τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον παίκτη και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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