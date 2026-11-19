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Πουγιόλ - Πικέ: Από συμπαίκτες στη Μπαρτσελόνα και στην εθνική Ισπανίας, αντίπαλοι στην Ανδόρα
Πουγιόλ - Πικέ: Από συμπαίκτες στη Μπαρτσελόνα και στην εθνική Ισπανίας, αντίπαλοι στην Ανδόρα
Ο ηγέτης της άμυνας της Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον άλλοτε συμπαίκτη του και έτσι ανέλαβε πόστο στην Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες
Νέο ρόλο στο ποδόσφαιρο αναλαμβάνει ο Κάρλες Πουγιόλ, ο οποίος επιστρέφει στον χώρο του αθλήματος από διοικητικό πόστο, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες, πρωταθλήτριας Ανδόρας.
Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή διεθνών σχέσεων και ποδοσφαίρου στον σύλλογο, με βασικό στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και την καθιέρωσή του σε υψηλό επίπεδο.
Ο 48χρονος παλαίμαχος αμυντικός, ο οποίος κατοικεί στο Πριγκιπάτο από τις αρχές του 2022, καλείται να προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του σε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρότζεκτ.
Η Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες αποτελεί την πρωταθλήτρια Ανδόρας και έχει ήδη γράψει ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της χώρας που εξασφάλισε παρουσία στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, συμμετέχοντας στο Conference League.
Μάλιστα, σύμφωνα με τη Marca, ο Πουγιόλ είχε βρεθεί κοντά σε συμφωνία με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, προκειμένου να ενταχθεί στο επιτελείο της Ανδόρα FC. Η συγκεκριμένη συνεργασία, ωστόσο, δεν προχώρησε και έτσι ο Ισπανός επέλεξε τελικά την Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες.
Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή διεθνών σχέσεων και ποδοσφαίρου στον σύλλογο, με βασικό στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και την καθιέρωσή του σε υψηλό επίπεδο.
🚨 OFICIAL: PUYOL FICHA POR EL INTER D’ESCALDES 💼 El excapitán del Barça será el nuevo director de relaciones y fútbol internacional del club andorrano 🚀 Esta temporada ha hecho historia al entrar en la fase liga de la Conference https://t.co/ijp3Qu0mUo— Post United (@postunited) November 19, 2026
Ο 48χρονος παλαίμαχος αμυντικός, ο οποίος κατοικεί στο Πριγκιπάτο από τις αρχές του 2022, καλείται να προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του σε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρότζεκτ.
Η Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες αποτελεί την πρωταθλήτρια Ανδόρας και έχει ήδη γράψει ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της χώρας που εξασφάλισε παρουσία στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, συμμετέχοντας στο Conference League.
Μάλιστα, σύμφωνα με τη Marca, ο Πουγιόλ είχε βρεθεί κοντά σε συμφωνία με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, προκειμένου να ενταχθεί στο επιτελείο της Ανδόρα FC. Η συγκεκριμένη συνεργασία, ωστόσο, δεν προχώρησε και έτσι ο Ισπανός επέλεξε τελικά την Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες.
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