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Η UEFA αποθέωσε το ομαδικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, βίντεο
Η UEFA αποθέωσε το ομαδικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, βίντεο
Με ανάρτησή της στα social media η UEFA ανέδειξε την ωραία συνεργασία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, στον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Η ποδοσφαιρική εικόνα του Παναθηναϊκού φαίνεται πως δεν περνά απαρατήρητη ούτε εκτός συνόρων, με την UEFA να αποθεώνει τον τρόπο παιχνιδιού των «πρασίνων» μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της για το Conference League.
Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέλεξε μία χαρακτηριστική φάση από την πρόσφατη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, όπου η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε με 3-1, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase.
Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο παρουσιάζεται μία εξαιρετική συνεργασία των ποδοσφαιριστών του «τριφυλλιού», οι οποίοι κυκλοφορούν την μπάλα με υπομονή και ακρίβεια, χτίζοντας την επίθεσή τους από τα μετόπισθεν.
Μέσα σε μόλις 16 δευτερόλεπτα, επτά διαφορετικοί παίκτες ανταλλάσσουν οκτώ πάσες, καταφέρνοντας να μεταφέρουν την μπάλα στο μισό γήπεδο των Βούλγαρων με υποδειγματικό τρόπο.
Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέλεξε μία χαρακτηριστική φάση από την πρόσφατη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, όπου η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε με 3-1, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase.
Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο παρουσιάζεται μία εξαιρετική συνεργασία των ποδοσφαιριστών του «τριφυλλιού», οι οποίοι κυκλοφορούν την μπάλα με υπομονή και ακρίβεια, χτίζοντας την επίθεσή τους από τα μετόπισθεν.
Μέσα σε μόλις 16 δευτερόλεπτα, επτά διαφορετικοί παίκτες ανταλλάσσουν οκτώ πάσες, καταφέρνοντας να μεταφέρουν την μπάλα στο μισό γήπεδο των Βούλγαρων με υποδειγματικό τρόπο.
Panathinaikos playing the beautiful game 💚 #UECL | @paofc_ https://t.co/VBQe6z624v— UEFA Conference League (@Conf_League) November 19, 2026
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