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Τα καταφέρνει καλύτερα στη Formula 1: Ο Αντονέλι προσπάθησε να οδηγήσει σκάφος αλλά δεν τα πήγε όπως θα περίμενε, βίντεο
Τα καταφέρνει καλύτερα στη Formula 1: Ο Αντονέλι προσπάθησε να οδηγήσει σκάφος αλλά δεν τα πήγε όπως θα περίμενε, βίντεο
Ο νεαρός πρωταθλητής της Formula 1 προσπάθησε να χειριστεί μόνος του το σκάφος, αλλά δεν τα κατάφερε με απόλυτη επιτυχία
Από την πίστα της Formula 1 στο τιμόνι ενός γιοτ βρέθηκε ο Κίμι Αντονέλι, όμως η συγκεκριμένη δοκιμασία δεν είχε ακριβώς την ίδια επιτυχία με τις επιδόσεις του πίσω από το τιμόνι της Mercedes.
Ο νεαρός Ιταλός βρίσκεται στο Λας Βέγκας για το Grand Prix της Formula 1 και, στο περιθώριο των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, αποφάσισε να απολαύσει μια βόλτα με γιοτ.
Μάλιστα, επιχείρησε να αναλάβει ο ίδιος τον χειρισμό του σκάφους, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε. Ο Αντονέλι δεν υπολόγισε σωστά τους χειρισμούς του, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μια μικρή σύγκρουση.
Ο νεαρός Ιταλός βρίσκεται στο Λας Βέγκας για το Grand Prix της Formula 1 και, στο περιθώριο των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, αποφάσισε να απολαύσει μια βόλτα με γιοτ.
Μάλιστα, επιχείρησε να αναλάβει ο ίδιος τον χειρισμό του σκάφους, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε. Ο Αντονέλι δεν υπολόγισε σωστά τους χειρισμούς του, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μια μικρή σύγκρουση.
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