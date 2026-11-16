Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.





Αποστολή στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για να σας μεταφέρουμε όλα τα νέα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που θα προσπαθήσει να βρει ξανά τον δρόμο της επιτυχίας.







Ενθουσιασμός και στον ΠΑΟΚ που με ρεκόρ 7-0 οδηγεί την κούρσα.



Κι έτσι όλα τα βλέμματα την επόμενη αγωνιστική θα είναι στραμμένα στην συμπρωτεύουσα που οι δύο γίγαντες της πόλης συγκρούονται σε μια «μάχη» βγαλμένη από το ένδοξο παρελθόν.







Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



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Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Στο « The Football Show » της Δευτέρας 16 Νοεμβριου: Η εθνική ψάχνει… γιατρικό για τις βαθιές πληγές που άφησε το 7-0 από την Ολλανδία και ονειρεύεται νίκη απόψε με τη Σερβία στον Βόλο και πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.Αποστολή στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για να σας μεταφέρουμε όλα τα νέα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που θα προσπαθήσει να βρει ξανά τον δρόμο της επιτυχίας.Η αναγέννηση της μπασκετικής Θεσσαλονίκης. Ο Άρης μετά τον Παναθηναϊκό νίκησε και τον Ολυμπιακό και το Αλεξάνδρειο θυμίζει εποχές Γκάλη και Γιαννάκη.Ενθουσιασμός και στον ΠΑΟΚ που με ρεκόρ 7-0 οδηγεί την κούρσα.Κι έτσι όλα τα βλέμματα την επόμενη αγωνιστική θα είναι στραμμένα στην συμπρωτεύουσα που οι δύο γίγαντες της πόλης συγκρούονται σε μια «μάχη» βγαλμένη από το ένδοξο παρελθόν.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.