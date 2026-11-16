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Με Στρακόσα η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην ΑΕ Λεμεσού
Με Στρακόσα η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην ΑΕ Λεμεσού
Ο έμπειρος γκολκίπερ επέστρεψε από τον τραυματισμό του και θα υπερασπιστεί την εστία της Ένωσης στο εντός έδρας φιλικό με αντίπαλο την κυπριακή ομάδα
Αγώνα φιλικού χαρακτήρα θα δώσει στις 12:00 η ΑΕΚ με αντίπαλο την ΑΕ Λεμεσού, με αφορμή τη διακοπή των πρωταθλημάτων, λόγω των εθνικών ομάδων.
Η αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας κεκλεισμένων των θυρών, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επαναφέρει στο αρχικό σχήμα τον Θωμά Στρακόσα.
Ο γκολκίπερ της Ένωσης είχε τεθεί εκτός δράσης, εξαιτίας ενός τραυματισμού που αντιμετώπιζε, ωστόσο είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση, μετά από σχεδόν 2.5 μήνες.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Λυκογιάννης, Ρέλβας, Μουκουντί, Χριστακόπουλος, Κουτέσα, Αριάγκα, Σαχαμπό, Τσαντίλας, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς.
Η αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας κεκλεισμένων των θυρών, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επαναφέρει στο αρχικό σχήμα τον Θωμά Στρακόσα.
Ο γκολκίπερ της Ένωσης είχε τεθεί εκτός δράσης, εξαιτίας ενός τραυματισμού που αντιμετώπιζε, ωστόσο είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση, μετά από σχεδόν 2.5 μήνες.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Λυκογιάννης, Ρέλβας, Μουκουντί, Χριστακόπουλος, Κουτέσα, Αριάγκα, Σαχαμπό, Τσαντίλας, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς.
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