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Φονικό τροχαίο στην Κηφισίας: Νεκρός αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ, βίντεο και φωτογραφίες
Φονικό τροχαίο στην Κηφισίας: Νεκρός αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ, βίντεο και φωτογραφίες
Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης και στο προστατευτικό στηθαίο
Φονικό τροχαίο σημειώθηκε στις 16:00 της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του αναβάτης του δικύκλου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης και στο προστατευτικό στηθαίο, στη συμβολή των οδών Πεντέλης και Κηφισίας.
Ο αναβάτης της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.
Δείτε βίντεο με την απομάκρυνση του αυτοκινήτου από το σημείο
Εξαιτίας του τροχαίου υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., η διακοπή αφορούσε το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Πεντέλης και αποκαταστάθηκε στις 19:00 το απόγευμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης και στο προστατευτικό στηθαίο, στη συμβολή των οδών Πεντέλης και Κηφισίας.
Ο αναβάτης της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.
Δείτε βίντεο με την απομάκρυνση του αυτοκινήτου από το σημείο
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου
Εξαιτίας του τροχαίου υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., η διακοπή αφορούσε το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Πεντέλης και αποκαταστάθηκε στις 19:00 το απόγευμα.
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