Ανοιχτή η συνεργασία στο κομμάτι της ασφάλειας

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Η Κίνα στοχεύει σε πρακτικά βήματα για την AI

Η προοπτική επιβολής αυστηρότερων αμερικανικών περιορισμών στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης () αναμένεται να επισκιάσει τη συνάντηση τουμε τονμέσα στην εβδομάδα, στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Σεντζέν, όπως εκτιμούν αναλυτές, οι οποίοι επισημαίνουν, ωστόσο, πως οι δύο ηγέτες μπορεί να έρθουν πιο κοντά στη συνεργασία για την ασφάλεια της του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.Η συνάντηση της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του συνιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στην περσινή σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στοπροωθώντας τις πωλήσεις μικροτσίπ, έπειτα από δημοσιεύματα για εξωσυζυγική σχέση με Κινέζα που φέρεται να ενεργούσε ως κατάσκοπος για λογαριασμό του Πεκίνου.Το σκάνδαλο πυροδότησε πιέσεις από Αμερικανούς νομοθέτες για τον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε προηγμένα τσιπ AI, μια εξέλιξη για την οποία το Πεκίνο έχει αρχίσει να προετοιμάζεται, όπως εκτιμούν αναλυτές.«Ο πρόεδρος Σι μπορεί να μην κατονομάσει ή να μην αναφερθεί στον Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι οι έλεγχοι των εξαγωγών θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όταν συναντηθεί με τον Τραμπ», δήλωσε στο, επικεφαλής ψηφιακής στρατηγικής στη συμβουλευτική εταιρεία The Asia Group.Βασική ανησυχία της κινεζικής κυβέρνησης, όπως πρόσθεσε, δεν είναι μόνο οι τεχνολογικοί έλεγχοι, αλλά το κατά πόσον οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να ανασχέσουν τη συνολικότερη τεχνολογική και οικονομική πρόοδο της Κίνας. «Εάν περνάμε από τη στρατηγική σταθερότητα στη στρατηγική ανάσχεση, πρόκειται για μια μεγάλη μετατόπιση και αυτό ακριβώς παρακολουθεί το Πεκίνο», σημείωσε ο Τσεν.Παρά τον ανταγωνισμό τους, πάντως, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο διερευνούν την προοπτική συνεργασίας γύρω από τους κινδύνους που εγκυμονούν τα ολοένα και πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.Τρεις πηγές με γνώση των προετοιμασιών για τις συνομιλίες ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές είχαν προγραμματίσει περαιτέρω συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στο περιθώριο της συνόδου της, με στόχο την κάλυψη δικλίδων ασφαλείας κατά της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας.Ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για την αμοιβαία ειδοποίηση σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με την AI, τον οποίο είχαν συζητήσει τον Σεπτέμβριο ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑκαι ο Κινέζος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με αρκετά άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, χωρίς να διευκρινίσουν τι ακριβώς καθυστερεί τη συγκρότηση του μηχανισμού αυτού.Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, βάσει όσων έχουν συζητηθεί, αποσκοπεί στην αποτροπή κλιμάκωσης περιστατικών ή παρεξηγήσεων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη σε κρίσεις εθνικής ασφάλειας. Μέχρι στιγμής, η επικοινωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε απευθείας επαφές μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων, ανέφεραν οι πηγές.δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν πρωτόκολλα επικοινωνίας για περιστατικά ασφαλείας της AI στο πλαίσιο των συνομιλιών του APEC και αναμένεται να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο προηγμένων μοντέλων. «Αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον καμίας από τις δύο πλευρές να αφήσουν την πιθανή σκλήρυνση των ελέγχων στις εξαγωγές να χαλάσει το κλίμα στη σύνοδο των ηγετών», δήλωσε στο, εταίρος στην εταιρεία ερευνών Plenum με έδρα τη Σαγκάη.Οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν πρόκειται να ανακοινώσουν περαιτέρω πρόοδο σχετικά με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Εμπορίου, η οποία συμφωνήθηκε στη σύνοδοστην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, για τη μείωση των αμοιβαίων δασμών σε αγαθά αξίας, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.Η Κίνα έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή οικονομία ως προτεραιότητες για το φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού () στη, με την εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ να δηλώνει ότι το Πεκίνο ελπίζει πως οι ηγέτες θα καταλήξουν σε πρακτικές συμφωνίες και στους δύο τομείς.Σε αυτό το ταξίδι, ο Τραμπ δεν θα συνοδεύεται από επίσημη επιχειρηματική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Οαναμένεται να είναι ο βασικός διευθύνων σύμβουλος που θα ταξιδέψει μαζί του, ενώ άλλοι επικεφαλής εταιρειών θα παρευρεθούν έπειτα από πρόσκληση της Κίνας, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.