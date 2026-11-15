Ναταλία Γερμανού: Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που τους ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα Βίσση
Ναταλία Γερμανού: Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που τους ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα Βίσση
Νομίζω ότι έχει παραγγείλει σε πολύ κόσμο, σχολίασε η παρουσιάστρια και στιχουργός
Η Ναταλία Γερμανού ήταν ένα από τα πρόσωπα που πλησίασε η Άννα Βίσση για να της γράψει τραγούδι μετά την κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα. Η παρουσιάστρια και στιχουργός επιβεβαίωσε μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα τις φήμες ότι η τραγουδίστρια έχει απευθυνθεί σε εκείνη, όπως και σε άλλους δημιουργούς, για πιθανή συνεργασία.
«Παιδιά νομίζω ότι έχει παραγγείλει σε πολύ κόσμο. Μπορεί να είμαι μία εξ αυτών για να γράψω κάτι… είμαι και εγώ μέσα στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού, στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Παρόλα αυτά, δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω.
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«Παιδιά νομίζω ότι έχει παραγγείλει σε πολύ κόσμο. Μπορεί να είμαι μία εξ αυτών για να γράψω κάτι… είμαι και εγώ μέσα στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού, στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Παρόλα αυτά, δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω.
Δείτε το βίντεο
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