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Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο με άνδρα που καταδιώκει ανήλικες, προσπάθησε να επιτεθεί σεξουαλικά σε 17χρονη - Βίντεο με τον νεαρό να ακολουθεί κορίτσια
Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο με άνδρα που καταδιώκει ανήλικες, προσπάθησε να επιτεθεί σεξουαλικά σε 17χρονη - Βίντεο με τον νεαρό να ακολουθεί κορίτσια
Τρία περιστατικά μέσα σε 15 ημέρες έχουν προκαλέσει ανησυχία στους γονείς – Σε άλλη περίπτωση πλησίασε ανήλικη έξω από δημοτικό σχολείο – Τον αναζητά η Αστυνομία
Ο φόβος και ο τρόμος των γονέων στον Άγιο Δημήτριο έχει γίνει τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες ένας μυστηριώδης άνδρας ο οποίος πλησιάζει ανήλικα κορίτσια και τους επιτίθεται.
Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου όταν ο νεαρός αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά σε μια 17χρονη ενώ αυτή περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
Η κοπέλα γλίτωσε την τελευταία στιγμή καθώς κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές της και καταδίωξαν το δράστη ο οποίος έγινε «καπνός».
Τρεις ημέρες μετά ο μυστηριώδης άνδρας με την κουκούλα «ξαναχτύπησε» με θύμα αυτή τη φορά μια 17χρονη η επέστρεφε με τα πόδια από το φροντιστήριο.
Την ακολούθησε και άρχισε να την κυνηγά με την ανήλικη να τρέχει προκειμένου να γλιτώσει από τις αρρωστημένες διαθέσεις του.
Η τελευταία επίθεση του «δράκου» του Αγίου Δημητρίου καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται μια παρέα κοριτσιών να περπατούν προς την οδό Χρήστου Νικολάου λίγο μετά τις 11 το βράδυ.
Δείτε βίντεο:
Από το απέναντι πεζοδρόμιο τις ακολουθεί ένας νεαρός, ο οποίος φορά ένα κόκκινο φούτερ και κουκούλα. Παρακολουθεί τις κινήσεις τους και μόλις το ένα κορίτσι μένει μόνο του την πλησιάζει αλλά εκείνη αντιδρά αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή.
Οι Αστυνομικοί αναζητούν το μυστηριώδη νεαρό τον οποίο τα θύματα έχουν περιγράψει ως μετρίου αναστήματος, ύψους 1.65-1.70, ηλικίας περίπου 30 ετών με αραιά μαλλιά.
Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου όταν ο νεαρός αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά σε μια 17χρονη ενώ αυτή περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
Η κοπέλα γλίτωσε την τελευταία στιγμή καθώς κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές της και καταδίωξαν το δράστη ο οποίος έγινε «καπνός».
Τρεις ημέρες μετά ο μυστηριώδης άνδρας με την κουκούλα «ξαναχτύπησε» με θύμα αυτή τη φορά μια 17χρονη η επέστρεφε με τα πόδια από το φροντιστήριο.
Την ακολούθησε και άρχισε να την κυνηγά με την ανήλικη να τρέχει προκειμένου να γλιτώσει από τις αρρωστημένες διαθέσεις του.
Η τελευταία επίθεση του «δράκου» του Αγίου Δημητρίου καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται μια παρέα κοριτσιών να περπατούν προς την οδό Χρήστου Νικολάου λίγο μετά τις 11 το βράδυ.
Δείτε βίντεο:
Από το απέναντι πεζοδρόμιο τις ακολουθεί ένας νεαρός, ο οποίος φορά ένα κόκκινο φούτερ και κουκούλα. Παρακολουθεί τις κινήσεις τους και μόλις το ένα κορίτσι μένει μόνο του την πλησιάζει αλλά εκείνη αντιδρά αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή.
Οι Αστυνομικοί αναζητούν το μυστηριώδη νεαρό τον οποίο τα θύματα έχουν περιγράψει ως μετρίου αναστήματος, ύψους 1.65-1.70, ηλικίας περίπου 30 ετών με αραιά μαλλιά.
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