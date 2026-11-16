Nations League: Η Αγγλία «άλωσε» τη Μαδρίτη και έσπασε το αήττητο 43 αγώνων της Ισπανίας, τεσσάρα του Βελγίου στην Ιταλία, δείτε γκολ
Nations League: Η Αγγλία «άλωσε» τη Μαδρίτη και έσπασε το αήττητο 43 αγώνων της Ισπανίας, τεσσάρα του Βελγίου στην Ιταλία, δείτε γκολ
Τα «Τρία Λιοντάρια» νίκησαν 3-2 τη «Φούρια Ρόχα», εκτός προημιτελικών η «Σκουάντρα Ατζούρα» – Πρωτιά για Γαλλία, άνοδος για Αλβανία και Μαυροβούνιο - Νίκη της Κροατίας με γκολ του Μάγερ
Η Αγγλία πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της βραδιάς στο Nations League, επικρατώντας με 3-2 της Ισπανίας στη Μαδρίτη και βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 43 αγώνων της πρωταθλήτριας κόσμου και Ευρώπης. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ προηγήθηκε με 3-0, αλλά χρειάστηκε να αντέξει στην αντεπίθεση των Ισπανών, αγωνιζόμενη με δέκα παίκτες στο τελευταίο ημίωρο.
Την ίδια ώρα, το Βέλγιο συνέτριψε με 4-1 την Ιταλία, η Γαλλία κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της, ενώ Αλβανία και Μαυροβούνιο εξασφάλισαν την άνοδό τους στη League B.
Τα «Τρία Λιοντάρια» κυριάρχησαν για περίπου μία ώρα, με τον Χάρι Κέιν να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 45ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κόνσα διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 53', ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γουάιτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3. Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στο 63ο λεπτό, όταν ο Άντερσον υπέπεσε σε πέναλτι και αποβλήθηκε, αφήνοντας την Αγγλία με δέκα παίκτες. Ο Ογιαρθάμπαλ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, μειώνοντας σε 1-3 και δίνοντας το έναυσμα για την ισπανική αντεπίθεση. Στο 75' ο Νίκο Γουίλιαμς, έπειτα από ασίστ του Λαμίν Γιαμάλ, διαμόρφωσε το 2-3, με τους γηπεδούχους να πιέζουν για την ισοφάριση. Ωστόσο, ο Τράφορντ πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση στο 89' σε προσπάθεια του Ογιαρθάμπαλ, διατηρώντας το προβάδισμα των Άγγλων μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Οι Ιταλοί ξεκίνησαν ιδανικά και προηγήθηκαν μόλις στο 11ο λεπτό με τον Πίο Εσπόζιτο, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Οι «κόκκινοι διάβολοι» χρειάστηκαν μόλις 12 λεπτά για να πετύχουν τρία γκολ και να ανατρέψουν πλήρως την κατάσταση. Ο Ντε Κάιπερ ισοφάρισε στο 15', ο Ενγκόι έδωσε το προβάδισμα στο Βέλγιο στο 22' και ο Ντοκού έκανε το 3-1 στο 26'. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Μορέιρα στο 81ο λεπτό, ολοκληρώνοντας μία ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά για την Ιταλία, που γνώρισε ακόμη έναν αποκλεισμό από τη διεκδίκηση ενός μεγάλου τίτλου.
Την ίδια ώρα, το Βέλγιο συνέτριψε με 4-1 την Ιταλία, η Γαλλία κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της, ενώ Αλβανία και Μαυροβούνιο εξασφάλισαν την άνοδό τους στη League B.
Η Αγγλία νίκησε την Ισπανία και έβαλε τέλος σε αήττητο 43 αγώνωνΣτο «Metropolitano» της Μαδρίτης, η Αγγλία επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τους τελευταίους μήνες, παίρνοντας μία σημαντική νίκη απέναντι στην Ισπανία με 3-2 και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο.
Τα «Τρία Λιοντάρια» κυριάρχησαν για περίπου μία ώρα, με τον Χάρι Κέιν να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 45ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κόνσα διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 53', ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γουάιτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3. Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στο 63ο λεπτό, όταν ο Άντερσον υπέπεσε σε πέναλτι και αποβλήθηκε, αφήνοντας την Αγγλία με δέκα παίκτες. Ο Ογιαρθάμπαλ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, μειώνοντας σε 1-3 και δίνοντας το έναυσμα για την ισπανική αντεπίθεση. Στο 75' ο Νίκο Γουίλιαμς, έπειτα από ασίστ του Λαμίν Γιαμάλ, διαμόρφωσε το 2-3, με τους γηπεδούχους να πιέζουν για την ισοφάριση. Ωστόσο, ο Τράφορντ πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση στο 89' σε προσπάθεια του Ογιαρθάμπαλ, διατηρώντας το προβάδισμα των Άγγλων μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Βέλγιο - Ιταλία 4-1: Ανατροπή και συντριβή για τη «σκουάντρα ατζούρα»Στο «King Baudouin Stadium» των Βρυξελλών, το Βέλγιο επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-1 της Ιταλίας, πραγματοποιώντας μία εμφατική ανατροπή που έστειλε τη «σκουάντρα ατζούρα» στην τρίτη θέση του ομίλου και εκτός διεκδίκησης του τροπαίου στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Οι Ιταλοί ξεκίνησαν ιδανικά και προηγήθηκαν μόλις στο 11ο λεπτό με τον Πίο Εσπόζιτο, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Οι «κόκκινοι διάβολοι» χρειάστηκαν μόλις 12 λεπτά για να πετύχουν τρία γκολ και να ανατρέψουν πλήρως την κατάσταση. Ο Ντε Κάιπερ ισοφάρισε στο 15', ο Ενγκόι έδωσε το προβάδισμα στο Βέλγιο στο 22' και ο Ντοκού έκανε το 3-1 στο 26'. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Μορέιρα στο 81ο λεπτό, ολοκληρώνοντας μία ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά για την Ιταλία, που γνώρισε ακόμη έναν αποκλεισμό από τη διεκδίκηση ενός μεγάλου τίτλου.
Η Γαλλία πήρε την πρωτιά με νίκη επί της ΤουρκίαςΧωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της, η Γαλλία επικράτησε με 2-1 της Τουρκίας στο «Stade Atlantique» του Μπορντό και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της League A, εξασφαλίζοντας παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.
Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν, με τον Κιλιάν Μπαπέ στη σύνθεσή της, άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό χάρη σε αυτογκόλ του Τοπσού. Στο 80' ο Κρουπί σημείωσε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα των «τρικολόρ», δίνοντας προβάδισμα δύο γκολ στους Γάλλους. Οι Τούρκοι κατάφεραν να μειώσουν στο 90ό λεπτό με τον Μπαρντακτσί, χωρίς όμως να απειλήσουν την πρώτη θέση της Γαλλίας.
Νίκη της Κροατίας με καθοριστικό γκολ του Μάγερ της ΑΕΚΣτην «Opus Arena» του Όσιγιεκ, η Κροατία επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας, κατακτώντας μία νίκη γοήτρου με πρωταγωνιστή τον Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 87ο λεπτό.
Οι Κροάτες είχαν προηγηθεί μόλις στο 2ο λεπτό με τον Πέρισιτς, διατηρώντας το προβάδισμά τους για το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Η Τσεχία κατάφερε να ισοφαρίσει στο 84' με τον Χλόζεκ, ωστόσο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα ο Μάγερ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
Η Αλβανία νίκησε τη Λευκορωσία και ανέβηκε στη League BΜεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Λευκορωσίας πανηγύρισε η Αλβανία, στο ντέρμπι κορυφής της 6ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της League C, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την άνοδο στη League B του Nations League.
Η Αλβανία ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε στη νίκη με τα γκολ του Μάναϊ στο 28ο λεπτό και του Χισάι στο 57'. Στο αριστερό άκρο της άμυνας των νικητών αγωνίστηκε ξανά ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Φινλανδία επικράτησε με το ευρύ 7-2 του Σαν Μαρίνου στο Ελσίνκι, με τον Σβάνμπακ να σημειώνει χατ τρικ.
Αήττητο και άνοδος για το Μαυροβούνιο, στα play-offs η ΚύπροςΜε εκτός έδρας νίκη 4-1 επί της Κύπρου, στο στάδιο «Αλφαμεγα» της Λεμεσού, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του το Μαυροβούνιο στον 2ο όμιλο της League C.
Η ομάδα του Μαυροβουνίου τερμάτισε στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς και χωρίς ήττα, εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League B, σε μία αναμέτρηση που δεν είχε βαθμολογικό διακύβευμα, καθώς οι τελικές θέσεις των δύο ομάδων είχαν ήδη κριθεί πριν από τη σέντρα. Η Κύπρος ολοκλήρωσε την πορεία της στη δεύτερη θέση με οκτώ βαθμούς και θα διεκδικήσει την άνοδο στη League B μέσω διπλών αναμετρήσεων στα play-offs.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Λετονία και Αρμενία αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0), αποτέλεσμα που συνοδεύτηκε από τον υποβιβασμό των Λετονών στη League D.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στους ομίλους του Nations League έχουν ως εξής:
LEAGUE A1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Τουρκία 2-1
Βέλγιο-Ιταλία 4-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Γαλλία 13 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Βέλγιο 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ιταλία 10
Τουρκία 0 --Υποβιβασμός
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γερμανία-Ολλανδία 16/11 - 21:45
ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 16/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ολλανδία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ελλάδα 8
Γερμανία 8
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Αγγλία 2-3
Κροατία-Τσεχία 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αγγλία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Ισπανία 15 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά
Κροατία 6
Τσεχία 0 --Υποβιβασμός
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία-Ουαλία 17/11 - 19:00
Πορτογαλία-Δανία 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Πορτογαλία 12 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά--
Δανία 9
Νορβηγία 6
Ουαλία 3
LEAGUE B1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Σκωτία 16/11 - 21:45
Βόρεια Μακεδονία-Σλοβενία 16/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ελβετία 13 --Προβιβάστηκε στη League A
Σλοβενία 8
Σκωτία 7
Β. Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Γεωργία 17/11 - 21:45
Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 11
Ουγγαρία 10
Ουκρανία 4
Γεωργία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Αυστρία 17/11 - 21:45
Ιρλανδία-Κόσοβο 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αυστρία 11 --Προβιβάστηκε στη League A
Κόσοβο 6
Ιρλανδία 5
Ισραήλ 3
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία 17/11 - 21:45
Πολωνία-Σουηδία 17/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Σουηδία 13 --Προβιβάστηκε στη League A
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8
Πολωνία 4
Ρουμανία 3
LEAGUE C1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Σαν Μαρίνο 7-2
Λευκορωσία-Αλβανία 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Αλβανία 15 --Προβιβάστηκε στη League B
Λευκορωσία 10 --Play Offs
Φινλανδία 10
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία-Αρμενία 0-0
Κύπρος-Μαυροβούνιο 1-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μαυροβούνιο 16 --Προβιβάστηκε στη League B
Κύπρος 8 --Play Offs
Αρμενία 6
Λετονία 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε-Μολδαβία 16/11 - 17:00
Καζακστάν-Σλοβακία 16/11 - 17:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Σλοβακία 11 --Προβιβάστηκε στη League Β
Μολδαβία 7
Νησιά Φαρόε 5
Καζακστάν 2
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία-Λουξεμβούργο 16/11 - 19:00
Εσθονία-Βουλγαρία 16/11 - 19:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ισλανδία 11
Εσθονία 9
Βουλγαρία 4
Λουξεμβούργο 3
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Μάλτα 16/11 - 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μάλτα 7
Ανδόρα 4 -4αγ.
Γιβραλτάρ 2
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Λιχτενστάιν 16/11 - 19:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Αζερμπαϊτζάν 8 -4αγ.
Λιθουανία 4
Λιχτενστάιν 1
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