Nations League: Η Αγγλία «άλωσε» τη Μαδρίτη και έσπασε το αήττητο 43 αγώνων της Ισπανίας, τεσσάρα του Βελγίου στην Ιταλία, δείτε γκολ

Νίκη της Κροατίας με καθοριστικό γκολ του Μάγερ της ΑΕΚ

Η Αλβανία νίκησε τη Λευκορωσία και ανέβηκε στη League B

Η Αλβανία ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε στη νίκη με τα γκολ του Μάναϊ στο 28ο λεπτό και του Χισάι στο 57'.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας των νικητών αγωνίστηκε ξανά ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ.

Αήττητο και άνοδος για το Μαυροβούνιο, στα play-offs η Κύπρος

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στους ομίλους του Nations League έχουν ως εξής:

LEAGUE A

LEAGUE B

LEAGUE C

LEAGUE D

Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν, με τον Κιλιάν Μπαπέ στη σύνθεσή της, άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό χάρη σε αυτογκόλ του Τοπσού. Στο 80' ο Κρουπί σημείωσε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα των «τρικολόρ», δίνοντας προβάδισμα δύο γκολ στους Γάλλους. Οι Τούρκοι κατάφεραν να μειώσουν στο 90ό λεπτό με τον Μπαρντακτσί, χωρίς όμως να απειλήσουν την πρώτη θέση της Γαλλίας.Στην «Opus Arena» του Όσιγιεκ, η Κροατία επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας, κατακτώντας μία νίκη γοήτρου με πρωταγωνιστή τον Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 87ο λεπτό.Οι Κροάτες είχαν προηγηθεί μόλις στο 2ο λεπτό με τον Πέρισιτς, διατηρώντας το προβάδισμά τους για το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Η Τσεχία κατάφερε να ισοφαρίσει στο 84' με τον Χλόζεκ, ωστόσο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα ο Μάγερ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.Μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Λευκορωσίας πανηγύρισε η Αλβανία, στο ντέρμπι κορυφής της 6ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της League C, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την άνοδο στη League B του Nations League.Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Φινλανδία επικράτησε με το ευρύ 7-2 του Σαν Μαρίνου στο Ελσίνκι, με τον Σβάνμπακ να σημειώνει χατ τρικ.Με εκτός έδρας νίκη 4-1 επί της Κύπρου, στο στάδιο «Αλφαμεγα» της Λεμεσού, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του το Μαυροβούνιο στον 2ο όμιλο της League C.Η ομάδα του Μαυροβουνίου τερμάτισε στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς και χωρίς ήττα, εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League B, σε μία αναμέτρηση που δεν είχε βαθμολογικό διακύβευμα, καθώς οι τελικές θέσεις των δύο ομάδων είχαν ήδη κριθεί πριν από τη σέντρα. Η Κύπρος ολοκλήρωσε την πορεία της στη δεύτερη θέση με οκτώ βαθμούς και θα διεκδικήσει την άνοδο στη League B μέσω διπλών αναμετρήσεων στα play-offs.Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Λετονία και Αρμενία αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0), αποτέλεσμα που συνοδεύτηκε από τον υποβιβασμό των Λετονών στη League D.1ος ΟΜΙΛΟΣΓαλλία-Τουρκία 2-1Βέλγιο-Ιταλία 4-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Ιταλία 10Τουρκία 0 --Υποβιβασμός2ος ΟΜΙΛΟΣΓερμανία-Ολλανδία 16/11 - 21:45ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 16/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Ελλάδα 8Γερμανία 8Σερβία 03ος ΟΜΙΛΟΣΙσπανία-Αγγλία 2-3Κροατία-Τσεχία 2-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Κροατία 6Τσεχία 0 --Υποβιβασμός4ος ΟΜΙΛΟΣΝορβηγία-Ουαλία 17/11 - 19:00Πορτογαλία-Δανία 17/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Δανία 9Νορβηγία 6Ουαλία 31ος ΟΜΙΛΟΣΕλβετία-Σκωτία 16/11 - 21:45Βόρεια Μακεδονία-Σλοβενία 16/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Σλοβενία 8Σκωτία 7Β. Μακεδονία 02ος ΟΜΙΛΟΣΟυκρανία-Γεωργία 17/11 - 21:45Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία 17/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Βόρεια Ιρλανδία 11Ουγγαρία 10Ουκρανία 4Γεωργία 23ος ΟΜΙΛΟΣΙσραήλ-Αυστρία 17/11 - 21:45Ιρλανδία-Κόσοβο 17/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Κόσοβο 6Ιρλανδία 5Ισραήλ 34ος ΟΜΙΛΟΣΒοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία 17/11 - 21:45Πολωνία-Σουηδία 17/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8Πολωνία 4Ρουμανία 31ος ΟΜΙΛΟΣΦινλανδία-Σαν Μαρίνο 7-2Λευκορωσία-Αλβανία 0-2ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Φινλανδία 10Σαν Μαρίνο 02ος ΟΜΙΛΟΣΛετονία-Αρμενία 0-0Κύπρος-Μαυροβούνιο 1-4ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Αρμενία 6Λετονία 23ος ΟΜΙΛΟΣΝησιά Φαρόε-Μολδαβία 16/11 - 17:00Καζακστάν-Σλοβακία 16/11 - 17:00ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Μολδαβία 7Νησιά Φαρόε 5Καζακστάν 24ος ΟΜΙΛΟΣΙσλανδία-Λουξεμβούργο 16/11 - 19:00Εσθονία-Βουλγαρία 16/11 - 19:00ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)Ισλανδία 11Εσθονία 9Βουλγαρία 4Λουξεμβούργο 31ος ΟΜΙΛΟΣΓιβραλτάρ-Μάλτα 16/11 - 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Μάλτα 7Ανδόρα 4 -4αγ.Γιβραλτάρ 22ος ΟΜΙΛΟΣΛιθουανία-Λιχτενστάιν 16/11 - 19:00ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Αζερμπαϊτζάν 8 -4αγ.Λιθουανία 4Λιχτενστάιν 1