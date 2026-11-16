Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί 18 μηνών στο Ηράκλειο, «πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη» υποστήριξε η μητέρα του
Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί 18 μηνών στο Ηράκλειο, «πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη» υποστήριξε η μητέρα του
Η μητέρα και ο πατέρας του μικρού αγοριού έχουν συλληφθεί
Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία του Ηρακλείου στην Κρήτη από την τραγωδία με τον θάνατο ενός παιδιού 18 μηνών που ήπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι του.
Για την τραγική υπόθεση έχουν συλληφθεί οι γονείς του παιδιού που μεταφέρθηκε την Κυριακή στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να το κρατήσουν στη ζωή παρά τις προσπάθειές τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να υποστήριξε ότι πήγε για λίγο στην τουαλέτα και πως όσο εκείνη έπλυνε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι φέρεται να βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι το μπουκαλάκι με την βενζίνη και να ήπιε, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.
Κατά το patris.gr ήταν η μητέρα του παιδιού που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Εκεί οι γιατροί του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το αγοράκι που διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
Όπως ανέφερε η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρινα Ηλία, το παιδί εισήχθηε στην εντατική γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου τρεις ώρες αργότερα κατέληξε.
Για την τραγική υπόθεση έχουν συλληφθεί οι γονείς του παιδιού που μεταφέρθηκε την Κυριακή στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να το κρατήσουν στη ζωή παρά τις προσπάθειές τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να υποστήριξε ότι πήγε για λίγο στην τουαλέτα και πως όσο εκείνη έπλυνε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι φέρεται να βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι το μπουκαλάκι με την βενζίνη και να ήπιε, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.
Κατά το patris.gr ήταν η μητέρα του παιδιού που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Εκεί οι γιατροί του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το αγοράκι που διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
Όπως ανέφερε η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρινα Ηλία, το παιδί εισήχθηε στην εντατική γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου τρεις ώρες αργότερα κατέληξε.
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