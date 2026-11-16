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Ο Λουκάκου αποσύρθηκε από την εθνική Βελγίου
Ο Λουκάκου αποσύρθηκε από την εθνική Βελγίου
Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας του Βελγίου ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από τους «κόκκινους διαβόλους»
Τίτλους τέλους στην παρουσία του με την εθνική ομάδα του Βελγίου έβαλε ο Ρομέλου Λουκάκου, καθώς ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/11) την απόφασή του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 33χρονος επιθετικός ολοκληρώνει μία σπουδαία διεθνή διαδρομή, η οποία διήρκεσε 16 χρόνια και τον ανέδειξε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου.
Άλλωστε, ο Λουκάκου αποχωρεί έχοντας καταγράψει 135 συμμετοχές και 94 γκολ με το εθνόσημο, επίδοση που τον διατηρεί στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής Βελγίου. Παράλληλα, μοίρασε 20 ασίστ, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη χρυσή γενιά του βελγικού ποδοσφαίρου.
Μέσα από το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο έμπειρος φορ ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ξεκαθαρίζοντας πως αισθάνεται απόλυτα συμφιλιωμένος με την απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.
Αναλυτικά το μήνυμά του: «Αυτά τα 16 χρόνια έδωσα ό,τι είχα για την εθνική ομάδα βίωσα κάθε πιθανό συναίσθημα…
Έπαιξα με εκπληκτικούς συμπαίκτες, στους οποίους θα είμαι πάντα ευγνώμων. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους… θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές που με πίεσαν και με εμπιστεύτηκαν για να βοηθήσω την ομάδα… ήταν μια υπέροχη διαδρομή και απόλαυσα κάθε στιγμή.
Στους φιλάθλους του Βελγίου, σας ευχαριστώ για τη στήριξη που προσφέρατε στην ομάδα μας. Eίμαι περήφανος που εκπροσώπησα τη χώρα μου σε 4 Παγκόσμια Κύπελλα και 3 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές. Είμαι απόλυτα συμφιλιωμένος με την απόφασή μου να σταματήσω εδώ.
Ήταν υπέροχα. Ήταν απολαυστικά Νιώθω ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ».
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Ο 33χρονος επιθετικός ολοκληρώνει μία σπουδαία διεθνή διαδρομή, η οποία διήρκεσε 16 χρόνια και τον ανέδειξε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου.
Άλλωστε, ο Λουκάκου αποχωρεί έχοντας καταγράψει 135 συμμετοχές και 94 γκολ με το εθνόσημο, επίδοση που τον διατηρεί στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής Βελγίου. Παράλληλα, μοίρασε 20 ασίστ, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη χρυσή γενιά του βελγικού ποδοσφαίρου.
Μέσα από το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο έμπειρος φορ ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ξεκαθαρίζοντας πως αισθάνεται απόλυτα συμφιλιωμένος με την απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.
Αναλυτικά το μήνυμά του: «Αυτά τα 16 χρόνια έδωσα ό,τι είχα για την εθνική ομάδα βίωσα κάθε πιθανό συναίσθημα…
Έπαιξα με εκπληκτικούς συμπαίκτες, στους οποίους θα είμαι πάντα ευγνώμων. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους… θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές που με πίεσαν και με εμπιστεύτηκαν για να βοηθήσω την ομάδα… ήταν μια υπέροχη διαδρομή και απόλαυσα κάθε στιγμή.
Στους φιλάθλους του Βελγίου, σας ευχαριστώ για τη στήριξη που προσφέρατε στην ομάδα μας. Eίμαι περήφανος που εκπροσώπησα τη χώρα μου σε 4 Παγκόσμια Κύπελλα και 3 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές. Είμαι απόλυτα συμφιλιωμένος με την απόφασή μου να σταματήσω εδώ.
Ήταν υπέροχα. Ήταν απολαυστικά Νιώθω ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ».
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