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Κλοπ για Ινφαντίνο: Πίστευα ότι μετά τον Μπλάτερ δεν μπορούσε να πάει χειρότερα, βίντεο
Κλοπ για Ινφαντίνο: Πίστευα ότι μετά τον Μπλάτερ δεν μπορούσε να πάει χειρότερα, βίντεο
Φαρμακερή ατάκα του ομοσπονδιακού τεχνικού της Γερμανίας για τον πρόεδρο της FIFA
Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου εν όψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ολλανδία (Δευτέρα, 21:45) ο Γιούργκεν Κλοπ κλήθηκε να σχολιάσει και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στη FIFA.
O ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας τόνισε πως δεν περίμενε μετά τον Ζεπ Μπλάτερ να δει κάτι χειρότερο στον προεδρικό θώκο της FIFA και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής ηγεσίας στις εκλογές του Μαρτίου του 2027.
Οι δηλώσεις του Κλοπ
«Η άποψη είναι πλέον ομόφωνη ότι μια αλλαγή θα είχε νόημα. Πίστευα ότι μετά τον Zεπ Μπλάτερ δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερο, αλλά καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά για το ποδόσφαιρο και δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα. Αν ένας από αυτούς αναλάμβανε, θα ήταν εξαιρετικά θετικό».
O ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας τόνισε πως δεν περίμενε μετά τον Ζεπ Μπλάτερ να δει κάτι χειρότερο στον προεδρικό θώκο της FIFA και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής ηγεσίας στις εκλογές του Μαρτίου του 2027.
"Wir hätten ja nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlimmer kommen könnte - und tatsächlich hat es einer hingekriegt." 🤔 Jürgen Klopp spricht sich für neuen FIFA-Präsidenten nach Gianni Infantino aus! ❌ https://t.co/z66FR92F6z— Sky Sport (@SkySportDE) November 15, 2026
Οι δηλώσεις του Κλοπ
«Η άποψη είναι πλέον ομόφωνη ότι μια αλλαγή θα είχε νόημα. Πίστευα ότι μετά τον Zεπ Μπλάτερ δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερο, αλλά καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά για το ποδόσφαιρο και δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα. Αν ένας από αυτούς αναλάμβανε, θα ήταν εξαιρετικά θετικό».
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