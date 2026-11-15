Κλοπ για Ινφαντίνο: Πίστευα ότι μετά τον Μπλάτερ δεν μπορούσε να πάει χειρότερα, βίντεο
SPORTS
Γιούργκεν Κλοπ Τζιάνι Ινφαντίνο FIFA Ζεπ Μπλάτερ

Κλοπ για Ινφαντίνο: Πίστευα ότι μετά τον Μπλάτερ δεν μπορούσε να πάει χειρότερα, βίντεο

Φαρμακερή ατάκα του ομοσπονδιακού τεχνικού της Γερμανίας για τον πρόεδρο της FIFA

Κλοπ για Ινφαντίνο: Πίστευα ότι μετά τον Μπλάτερ δεν μπορούσε να πάει χειρότερα, βίντεο
Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου εν όψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ολλανδία (Δευτέρα, 21:45) ο Γιούργκεν Κλοπ κλήθηκε να σχολιάσει και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στη FIFA. 

O ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας τόνισε πως δεν περίμενε μετά τον Ζεπ Μπλάτερ να δει κάτι χειρότερο στον προεδρικό θώκο της FIFA και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής ηγεσίας στις εκλογές του Μαρτίου του 2027. 



Οι δηλώσεις του Κλοπ

«Η άποψη είναι πλέον ομόφωνη ότι μια αλλαγή θα είχε νόημα. Πίστευα ότι μετά τον Zεπ Μπλάτερ δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερο, αλλά καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά για το ποδόσφαιρο και δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα. Αν ένας από αυτούς αναλάμβανε, θα ήταν εξαιρετικά θετικό».

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