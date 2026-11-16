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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε το μεγάλο ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Σερβία
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε το μεγάλο ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Σερβία
Η Γαλανόλευκη υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τους Σέρβους για ένα παιχνίδι που είναι «τελικός»
Η ώρα για τον «τελικό» πρόκρισης της Εθνικής Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League έφτασε, καθώς απόψε (16/11) υποδεχόμαστε τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική της ελίτ Κατηγορίας.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τη «βαριά» ήττα (7-0) από την Ολλανδία θέλει νίκη κόντρα στους Σέρβους και να μην κερδίσει η Γερμανία την Ολλανδία, καθώς σε τριπλή ισοβαθμία μένουμε εκτός.
Ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.
Δείτε αναλυτικά τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις
12:30 Magenta Sport 6 Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος – Σιμόνε Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 6 Κάρλος Αλκαράθ – Φράνσις Τιαφό Nitto ATP Finals
17:00 Novasports Start Καζακστάν – Σλοβακία UEFA Nations League
17:00 Novasports 1HD Νήσοι Φερόες – Μολδαβία UEFA Nations League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Διομήδης Άργους Handball Premier
19:00 Novasports Prime Λιθουανία – Λιχτενστάιν UEFA Nations League
19:00 Novasports 3HD Εσθονία – Βουλγαρία UEFA Nations League
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τη «βαριά» ήττα (7-0) από την Ολλανδία θέλει νίκη κόντρα στους Σέρβους και να μην κερδίσει η Γερμανία την Ολλανδία, καθώς σε τριπλή ισοβαθμία μένουμε εκτός.
Ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.
Δείτε αναλυτικά τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
12:30 Magenta Sport 6 Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος – Σιμόνε Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 6 Κάρλος Αλκαράθ – Φράνσις Τιαφό Nitto ATP Finals
17:00 Novasports Start Καζακστάν – Σλοβακία UEFA Nations League
17:00 Novasports 1HD Νήσοι Φερόες – Μολδαβία UEFA Nations League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Διομήδης Άργους Handball Premier
19:00 Novasports Prime Λιθουανία – Λιχτενστάιν UEFA Nations League
19:00 Novasports 3HD Εσθονία – Βουλγαρία UEFA Nations League
19:00 Novasports 2HD Ισλανδία – Λουξεμβούργο UEFA Nations League
19:00 Magenta Sport 7 Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Κέβιν Κράβιτς/Τιµ Πιουτς Nitto ATP Finals
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ισλανδία Προκριματικά Euro Κ21
21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Κρόνος Elite League
21:30 Magenta Sport 6 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Φλάβιο Κομπόλι Nitto ATP Finals
21:45 Novasports Prime Γερμανία – Ολλανδία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Σερβία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Βόρεια Μακεδονία – Σλοβενία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Γιβραλτάρ – Μάλτα UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σκωτία UEFA Nations League
19:00 Magenta Sport 7 Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Κέβιν Κράβιτς/Τιµ Πιουτς Nitto ATP Finals
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ισλανδία Προκριματικά Euro Κ21
21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Κρόνος Elite League
21:30 Magenta Sport 6 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Φλάβιο Κομπόλι Nitto ATP Finals
21:45 Novasports Prime Γερμανία – Ολλανδία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Σερβία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Βόρεια Μακεδονία – Σλοβενία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Γιβραλτάρ – Μάλτα UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σκωτία UEFA Nations League
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