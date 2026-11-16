

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

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Η ώρα για τον «τελικό» πρόκρισης της Εθνικής Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League έφτασε, καθώς απόψε (16/11) υποδεχόμαστε τη Σερβία για την τελευταία αγωνιστική της ελίτ Κατηγορίας.Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τη «βαριά» ήττα (7-0) από την Ολλανδία θέλει νίκη κόντρα στους Σέρβους και να μην κερδίσει η Γερμανία την Ολλανδία, καθώς σε τριπλή ισοβαθμία μένουμε εκτός.Ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.12:30 Magenta Sport 6 Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος – Σιμόνε Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Superbet League 215:00 Magenta Sport 6 Κάρλος Αλκαράθ – Φράνσις Τιαφό Nitto ATP Finals17:00 Novasports Start Καζακστάν – Σλοβακία UEFA Nations League17:00 Novasports 1HD Νήσοι Φερόες – Μολδαβία UEFA Nations League17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Διομήδης Άργους Handball Premier19:00 Novasports Prime Λιθουανία – Λιχτενστάιν UEFA Nations League19:00 Novasports 3HD Εσθονία – Βουλγαρία UEFA Nations League