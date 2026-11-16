Η Ελλάδα στους ισχυρούς της κλήρωσης του Euro 2028, oι πιθανοί αντίπαλοι στο Nations League και τα σενάρια πρόκρισης

Η Εθνική αποφεύγει τα μεγαθήρια στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου – Καθοριστικό το ματς με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό





Ισχυρή στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 Η πορεία της







Μαζί με την Ελλάδα, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Δανία, η Κροατία και το Βέλγιο.



Το μοναδικό στοιχείο που απομένει να καθοριστεί είναι ο αριθμός των ομάδων που θα απαρτίζουν τον προκριματικό όμιλο της Ελλάδας. Εφόσον προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα τοποθετηθεί επικεφαλής σε όμιλο τεσσάρων ομάδων, καθώς τον Μάρτιο του 2027 θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στη διοργάνωση. Αν δεν τα καταφέρει, θα συμμετάσχει σε όμιλο πέντε ομάδων.



Τα σενάρια πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League Πριν από την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, η Εθνική έχει μπροστά της μία κρίσιμη αναμέτρηση με τη Σερβία, το βράδυ της Δευτέρας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με ώρα έναρξης τις 21:45.



Η Ελλάδα διεκδικεί τη δεύτερη θέση του ομίλου της, καθώς δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να τερματίσει πρώτη, με την πρόκριση στα προημιτελικά να εξαρτάται τόσο από το δικό της αποτέλεσμα όσο και από την αναμέτρηση Γερμανία - Ολλανδία στο Βερολίνο.



Για να προκριθεί με νίκη επί της Σερβίας, χρειάζεται παράλληλα η Γερμανία να μην επικρατήσει της Ολλανδίας. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας στους 11 βαθμούς, η ελληνική ομάδα υστερεί λόγω της βαριάς ήττας με 7-0 στο Άμστερνταμ.



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2ος ΟΜΙΛΟΣ



Γερμανία-Ολλανδία 16/11 - 21:45

ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 16/11 - 21:45



Εθνική Ελλάδας εξασφάλισε την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 , ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League . Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να επιστρέψει σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, καθώς θα αποφύγει ορισμένες από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές ομάδες στη φάση των προκριματικών. Παράλληλα, η ομάδα συνεχίζει να διεκδικεί την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League, με καθοριστική την αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (21:45).Η πορεία της Ελλάδας στο Nations League της εξασφάλισε μία θέση ανάμεσα στις 12 ισχυρότερες ομάδες ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.Η παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας σημαίνει ότι η Εθνική θα αποφύγει στην κλήρωση τις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, αυξάνοντας τις πιθανότητές της να διεκδικήσει με αξιώσεις την επιστροφή σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.Μαζί με την Ελλάδα, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Δανία, η Κροατία και το Βέλγιο.Το μοναδικό στοιχείο που απομένει να καθοριστεί είναι ο αριθμός των ομάδων που θα απαρτίζουν τον προκριματικό όμιλο της Ελλάδας. Εφόσον προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα τοποθετηθεί επικεφαλής σε όμιλο τεσσάρων ομάδων, καθώς τον Μάρτιο του 2027 θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στη διοργάνωση. Αν δεν τα καταφέρει, θα συμμετάσχει σε όμιλο πέντε ομάδων.Πριν από την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, η Εθνική έχει μπροστά της μία κρίσιμη αναμέτρηση με τη Σερβία, το βράδυ της Δευτέρας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με ώρα έναρξης τις 21:45.Η Ελλάδα διεκδικεί τη δεύτερη θέση του ομίλου της, καθώς δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να τερματίσει πρώτη, με την πρόκριση στα προημιτελικά να εξαρτάται τόσο από το δικό της αποτέλεσμα όσο και από την αναμέτρηση Γερμανία - Ολλανδία στο Βερολίνο.Για να προκριθεί με νίκη επί της Σερβίας, χρειάζεται παράλληλα η Γερμανία να μην επικρατήσει της Ολλανδίας. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας στους 11 βαθμούς, η ελληνική ομάδα υστερεί λόγω της βαριάς ήττας με 7-0 στο Άμστερνταμ.Ωστόσο, η πρόκριση μπορεί να έρθει ακόμη και με ισοπαλία ή ήττα από τη Σερβία, υπό την προϋπόθεση ότι η Γερμανία θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα υπερτερεί στην ισοβαθμία με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και εξασφαλίζει το εισιτήριο για την οκτάδα.2ος ΟΜΙΛΟΣΓερμανία-Ολλανδία 16/11 - 21:45ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 16/11 - 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)



Ολλανδία 11 --Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ελλάδα 8

Γερμανία 8

Σερβία 0



Γαλλία, Αγγλία, Πορτογαλία ή Δανία οι πιθανοί αντίπαλοι Εφόσον η Ελλάδα προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στους άλλους τρεις ομίλους της League A.



Η Εθνική δεν μπορεί να κληρωθεί ξανά με την Ολλανδία, καθώς οι δύο ομάδες συμμετείχαν στον ίδιο όμιλο στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.



Κατά συνέπεια, οι πιθανοί αντίπαλοί της είναι η Γαλλία, η Αγγλία και μία εκ των Πορτογαλίας ή Δανίας.



Η Πορτογαλία έχει προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Δανίας, ωστόσο οι Σκανδιναβοί υπερτερούν σε περίπτωση ισοβαθμίας. Παρότι είχαν ηττηθεί με 4-1 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, στη συνέχεια επικράτησαν με 4-2, αποκτώντας το σχετικό πλεονέκτημα.



Στις 20 Νοεμβρίου η κλήρωση – Πότε θα διεξαχθούν τα προημιτελικά Η κλήρωση των προημιτελικών του Nations League έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου, στις 13:00.



Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση θα φιλοξενήσουν τους πρώτους αγώνες. Επομένως, εφόσον προκριθεί, η Ελλάδα θα δώσει την πρώτη αναμέτρηση στην έδρα της και θα αγωνιστεί εκτός έδρας στη ρεβάνς.



Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου 2027, ενώ οι επαναληπτικοί έχουν προγραμματιστεί για τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2027.



Η ενδεχόμενη συμμετοχή της Εθνικής σε αυτή τη φάση θα επηρεάσει και τον σχεδιασμό των προκριματικών του Euro 2028, καθώς θα την οδηγήσει σε όμιλο τεσσάρων αντί πέντε ομάδων.