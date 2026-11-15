«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω»: Τι είπε η 34χρονη Ρομά για τα κάρβουνα και τις στάχτες στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου όπου ξέσπασε η μοιραία φωτιά στο Ζεφύρι