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Η αυτοκριτική του Βινίσιους: «Κατέληξα να προπονούμαι λιγότερο από τα προηγούμενα χρόνια», δείτε βίντεο
Η αυτοκριτική του Βινίσιους: «Κατέληξα να προπονούμαι λιγότερο από τα προηγούμενα χρόνια», δείτε βίντεο
Ο Βραζιλιάνος διεθνής παραδέχθηκε πως δεν έκανε σωστή προετοιμασία μετά τον άδοξο αποκλεισμό της «σελεσάο» από το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ο Βινίσιους Τζούνιορ έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ιαπωνία με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας, μιλώντας ανοιχτά για την αγωνιστική του κατάσταση, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα και την ευθύνη που αισθάνεται ως ένας από τους ηγέτες της «σελεσάο».
Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν δίστασε να κάνει την αυτοκριτική του, αναγνωρίζοντας πως η προετοιμασία του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν η ιδανική. Παράλληλα, υπογράμμισε πως περιμένει περισσότερα από τον εαυτό του, έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου που έχει στην εθνική ομάδα.
«Η μεγαλύτερη ευθύνη αναλογεί σε εμένα, επειδή έχω περισσότερη εμπειρία και είμαι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου.
Στη συνέχεια, ο Βινίσιους εξήγησε πως ο αποκλεισμός της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο επηρέασε την ψυχολογία του, με αποτέλεσμα να αξιοποιήσει τις διακοπές του για να ξεκουραστεί και να περάσει χρόνο με την οικογένειά του, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την προπόνηση.
«Δεν νομίζω ότι προετοιμάστηκα καλύτερα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή ο αντίκτυπος αυτού του τουρνουά είναι πολύ σημαντικός για όλους τους Βραζιλιάνους. Το να χάσουμε τόσο νωρίς ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Έτσι, εκμεταλλεύτηκα τις διακοπές για να διασκεδάσω, να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω και να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου. Κατέληξα να προπονούμαι λιγότερο από ό,τι τα τελευταία χρόνια», ανέφερε.
Ο Βραζιλιάνος άσος στάθηκε επίσης στις δυσκολίες που προέκυψαν γύρω από την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και στο ενδιαφέρον που υπήρξε από άλλες ομάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
«Αυτό μπορεί να επηρέασε το ξεκίνημά μου στη σεζόν. Επίσης, όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου μου, με τόσες πολλές ομάδες να ενδιαφέρονται το περασμένο καλοκαίρι, ένιωσα πραγματικά συγκλονισμένος, όπως και η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά η σεζόν είναι πολύ μεγάλη», πρόσθεσε.
Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν δίστασε να κάνει την αυτοκριτική του, αναγνωρίζοντας πως η προετοιμασία του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν η ιδανική. Παράλληλα, υπογράμμισε πως περιμένει περισσότερα από τον εαυτό του, έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου που έχει στην εθνική ομάδα.
💥 Vinicius se confiesa sobre su bajón y habla de la renovación: “Me sentí realmente abrumado” https://t.co/qMzTNA1HWm— MARCA (@marca) November 16, 2026
«Η μεγαλύτερη ευθύνη αναλογεί σε εμένα, επειδή έχω περισσότερη εμπειρία και είμαι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου.
Στη συνέχεια, ο Βινίσιους εξήγησε πως ο αποκλεισμός της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο επηρέασε την ψυχολογία του, με αποτέλεσμα να αξιοποιήσει τις διακοπές του για να ξεκουραστεί και να περάσει χρόνο με την οικογένειά του, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την προπόνηση.
«Δεν νομίζω ότι προετοιμάστηκα καλύτερα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή ο αντίκτυπος αυτού του τουρνουά είναι πολύ σημαντικός για όλους τους Βραζιλιάνους. Το να χάσουμε τόσο νωρίς ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Έτσι, εκμεταλλεύτηκα τις διακοπές για να διασκεδάσω, να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω και να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου. Κατέληξα να προπονούμαι λιγότερο από ό,τι τα τελευταία χρόνια», ανέφερε.
Ο Βραζιλιάνος άσος στάθηκε επίσης στις δυσκολίες που προέκυψαν γύρω από την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και στο ενδιαφέρον που υπήρξε από άλλες ομάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
«Αυτό μπορεί να επηρέασε το ξεκίνημά μου στη σεζόν. Επίσης, όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου μου, με τόσες πολλές ομάδες να ενδιαφέρονται το περασμένο καλοκαίρι, ένιωσα πραγματικά συγκλονισμένος, όπως και η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά η σεζόν είναι πολύ μεγάλη», πρόσθεσε.
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