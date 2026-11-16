Η ανάρτηση του Μοντέρο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη
Η ανάρτηση του Μοντέρο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη
Ο Δομινικανός γκαρντ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός πως δεν είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά τους «ερυθρόλευκους»
Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο καλείται να διαχειριστεί ο Γιαν Μοντέρο, καθώς ο τραυματισμός στο γόνατο και η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον αφήνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.
Ο Δομινικανός γκαρντ του Ολυμπιακού δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή, καθώς θα ήθελε να βρίσκεται στο παρκέ και να συνεισφέρει στις προσπάθειες της ομάδας του, ειδικά σε μια περίοδο με σημαντικές αγωνιστικές προκλήσεις.
Με αφορμή την εκτός έδρας ήττα από τον Άρη, ο Μοντέρο μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την αναγκαστική απουσία του, εκφράζοντας παράλληλα την πίστη του ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.
Συγκεκριμένα έγραψε στα social media: «Πραγματικά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήταν τόσο απογοητευτικό να μην μπορώ να βοηθήσω και να εξελιχθώ μαζί με την ομάδα μου, σε μια περίοδο που μοιάζει γεμάτη μεγάλες προκλήσεις. Θα είμαι καλά».
Ο Δομινικανός γκαρντ του Ολυμπιακού δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή, καθώς θα ήθελε να βρίσκεται στο παρκέ και να συνεισφέρει στις προσπάθειες της ομάδας του, ειδικά σε μια περίοδο με σημαντικές αγωνιστικές προκλήσεις.
Με αφορμή την εκτός έδρας ήττα από τον Άρη, ο Μοντέρο μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την αναγκαστική απουσία του, εκφράζοντας παράλληλα την πίστη του ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.
Συγκεκριμένα έγραψε στα social media: «Πραγματικά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήταν τόσο απογοητευτικό να μην μπορώ να βοηθήσω και να εξελιχθώ μαζί με την ομάδα μου, σε μια περίοδο που μοιάζει γεμάτη μεγάλες προκλήσεις. Θα είμαι καλά».
Realmente nunca pensé lo frustrante que sería el no poder ayudar y crecer con tu equipo en lo que parece ser una temporada de grandes retos 😭 i’ll be alright🤹🏽♂️— Jean Montero (@jeanmontero03) November 16, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα