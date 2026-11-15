Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Εθνική Ισπανίας: Οι πρωταθλητές κόσμου κράτησαν φανέλες του Χεσούς Ντε Μιγκέλ για να τιμήσουν τη μνήμη του, βίντεο
Εθνική Ισπανίας: Οι πρωταθλητές κόσμου κράτησαν φανέλες του Χεσούς Ντε Μιγκέλ για να τιμήσουν τη μνήμη του, βίντεο
Σπουδαία κίνηση από τους παίκτες της εθνικής Ισπανίας πριν το ντέρμπι με την Αγγλία - Στο Μετροπολιτάνο και η κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Κανείς δεν ξέχασε τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ.
Ο άσος της Τενερίφη που έχασε τη ζωή μετά από σύγκρουση με τον Χεσούς Οβόνο της Ανδόρα τιμήθηκε από την ομάδα του αλλά και από τα κλαμπ της La Liga αλλά δεν ήταν δυνατόν να τον ξεχάσουν και τα μέλη της εθνικής Ισπανίας.
Πριν από το παιχνίδι με την Αγγλία για το Nations League στο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης οι παγκόσμιοι πρωταθλητές σήκωσαν φανέλες με το όνομα του Ντε Μιγκέλ και όλο το γήπεδο χειροκρότησε.
Μπροστά στο κοινό της Μαδρίτης παρουσιάστηκε και η κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η οποία κατακτήθηκε τον Ιούλιο στις ΗΠΑ.
Ο άσος της Τενερίφη που έχασε τη ζωή μετά από σύγκρουση με τον Χεσούς Οβόνο της Ανδόρα τιμήθηκε από την ομάδα του αλλά και από τα κλαμπ της La Liga αλλά δεν ήταν δυνατόν να τον ξεχάσουν και τα μέλη της εθνικής Ισπανίας.
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Πριν από το παιχνίδι με την Αγγλία για το Nations League στο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης οι παγκόσμιοι πρωταθλητές σήκωσαν φανέλες με το όνομα του Ντε Μιγκέλ και όλο το γήπεδο χειροκρότησε.
Μπροστά στο κοινό της Μαδρίτης παρουσιάστηκε και η κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η οποία κατακτήθηκε τον Ιούλιο στις ΗΠΑ.
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