Εθνική Ισπανίας: Οι πρωταθλητές κόσμου κράτησαν φανέλες του Χεσούς Ντε Μιγκέλ για να τιμήσουν τη μνήμη του, βίντεο
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Χεσούς Ντε Μιγκέλ Εθνική Ισπανίας Εθνική Αγγλίας

Εθνική Ισπανίας: Οι πρωταθλητές κόσμου κράτησαν φανέλες του Χεσούς Ντε Μιγκέλ για να τιμήσουν τη μνήμη του, βίντεο

Σπουδαία κίνηση από τους παίκτες της εθνικής Ισπανίας πριν το ντέρμπι με την Αγγλία - Στο Μετροπολιτάνο και η κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Εθνική Ισπανίας: Οι πρωταθλητές κόσμου κράτησαν φανέλες του Χεσούς Ντε Μιγκέλ για να τιμήσουν τη μνήμη του, βίντεο
Κανείς δεν ξέχασε τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ. 

Ο άσος της Τενερίφη που έχασε τη ζωή μετά από σύγκρουση με τον Χεσούς Οβόνο της Ανδόρα  τιμήθηκε από την ομάδα του αλλά και από τα κλαμπ της La Liga αλλά δεν ήταν δυνατόν να τον ξεχάσουν και τα μέλη της εθνικής Ισπανίας. 

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Πριν από το παιχνίδι με την Αγγλία για το Nations League στο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης οι παγκόσμιοι πρωταθλητές σήκωσαν φανέλες με το όνομα του Ντε Μιγκέλ και όλο το γήπεδο χειροκρότησε. 

Μπροστά στο κοινό της Μαδρίτης παρουσιάστηκε και η κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η οποία κατακτήθηκε τον Ιούλιο στις ΗΠΑ.

Εθνική Ισπανίας: Οι πρωταθλητές κόσμου κράτησαν φανέλες του Χεσούς Ντε Μιγκέλ για να τιμήσουν τη μνήμη του, βίντεο

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